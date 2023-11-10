×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Türk Yıldızları Antalya'da nefes kesti: 'Ata'ya Saygı' uçuşu

Güncelleme Tarihi:

#Türk Yıldızları#Antalya#10 Kasım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 15:40

Antalya'da Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, 'Ata'ya Saygı' uçuşu yaptı.

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 85'inci ölüm yıl dönümünde farklı etkinliklerle anılıyor. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları da Konyaaltı Sahili'nde 'Ata'ya Saygı' uçuşu yaptı. Gösteriyi izlemek isteyen yüzlerce vatandaş erken saatlerde sahil bandını ve çevresini doldurdu. Falezler üzerinden gelerek sahil üzerinde manevralar yapan Türk Yıldızları, izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. 

Türk Yıldızları Antalyada nefes kesti: Ataya Saygı uçuşu


Uçaklar kimi zaman ise birbirlerine yakın geçişler yaparken, sahile yakın uçuş yapan bir uçağın pilotu sahildeki vatandaşlara el salladı. Türk Yıldızları'nın gösterisine bazı vatandaşlar da denizde tekneleriyle ortak oldu. Denizde 'salma dairesi' çizen tekneler ile Türk Yıldızları'nın aynı kareye girdiği anlar, güzellik oluşturdu. Gösterinin sonunda ise uçaklarla havada kalp şekli çizildi. 

29 Ekim'de Ankara'da olduğunu anlatan Sude Toran, “10 Kasım'da Antalya'da Türk Yıldızları'nın gösterisiyle çok duygulandım. Tüylerim diken diken oldu. Çok güzeldi, çok beğendim" dedi.

Haberin Devamı

Türk Yıldızları Antalyada nefes kesti: Ataya Saygı uçuşu



5 yaşındaki oğlu Yavuz ile gösteriyi izleyen İzlal Kübra, “Çocuğumla birlikte gelip gördüğüm için çok mutluyum. Yavuz da maketle uçak yapar. Türk Yıldızları'nı da çok sever" diye konuştu. Elinde maket uçakla gösteriyi izleyen Yavuz ise gösteriyi çok beğendiğini, uçakları çok sevdiğini ve izlerken hiç korkmadığını anlattı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Yıldızları#Antalya#10 Kasım

BAKMADAN GEÇME!