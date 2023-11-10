Türk Yıldızları Antalya'da nefes kesti: 'Ata'ya Saygı' uçuşu

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 85'inci ölüm yıl dönümünde farklı etkinliklerle anılıyor. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları da Konyaaltı Sahili'nde 'Ata'ya Saygı' uçuşu yaptı. Gösteriyi izlemek isteyen yüzlerce vatandaş erken saatlerde sahil bandını ve çevresini doldurdu. Falezler üzerinden gelerek sahil üzerinde manevralar yapan Türk Yıldızları, izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.

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Uçaklar kimi zaman ise birbirlerine yakın geçişler yaparken, sahile yakın uçuş yapan bir uçağın pilotu sahildeki vatandaşlara el salladı. Türk Yıldızları'nın gösterisine bazı vatandaşlar da denizde tekneleriyle ortak oldu. Denizde 'salma dairesi' çizen tekneler ile Türk Yıldızları'nın aynı kareye girdiği anlar, güzellik oluşturdu. Gösterinin sonunda ise uçaklarla havada kalp şekli çizildi.29 Ekim'de Ankara'da olduğunu anlatan Sude Toran, “ 10 Kasım 'da Antalya 'da Türk Yıldızları'nın gösterisiyle çok duygulandım. Tüylerim diken diken oldu. Çok güzeldi, çok beğendim" dedi.