Türk satranç tarihinde bir ilk 15’lik ‘büyük usta’

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FIDE Canlı ELO puanı sıralamasında 20 yaş altında dünyanın ilk 20 sporcusu arasında yer alan Gürel, 2 bin 571 Canlı ELO puanı ile 16 yaş altı sporcular arasında ise dünyada ikinci sırada bulunuyor. Prag Satranç Festivali Challengers kategorisinde çok başarılı bir performans gösteren yıldız sporcu bugün 2 bin 666 ELO’lu Ukraynalı GM Anton Korobov ile şampiyonluk maçına çıkacak.

‘TÜRKİYE SATRANÇTA BAŞARI ARTACAK’

Ediz Gürel’in başarısını kutlayan Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, “Ediz Gürel’in başarılı performansı ile gurur duyuyoruz. Milli sporcumuz inanılmaz disiplinli ve çok çalışarak yoluna devam ediyor. Türkiye’nin 15 yaşında GM olan ilk sporcusu. Sporcumuzu da onun her an yanında olan ailesini de gönülden kutluyorum. Dünya Ediz’i takip etmeye devam edecek. Genç yıldızlarımızın başarısı ilham veriyor. Yeni GM’lerimiz de geliyor. 2012 yılından bu yana ‘büyük usta’ sayımız artı, yenileri de yolda. Dünyanın en genç IM’si Yağız Kaan Erdoğmuş, IM Işık Can, IM Alparslan Işık gibi sporcularımız çok yakında GM olabilir. Türkiye genç ustalarının performansları ile dünyada takdir ediliyor. Hepsini yürekten kutluyorum. Türkiye satrançta başarıyla yoluna devam ediyor” dedi.

SAYI ARTIYOR

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- Türkiye’de 2012 yılına kadar 5 olan GM sayısı 2012 yılından itibaren 15’e ulaştı. Büyük Usta unvanına sahip olan sporcuların isimleri şöyle; Emre Can, Kıvanç Haznedaroğlu, Barış Esen, Dragan Solak, Cemil Agamaliyev, Alexander Ipatov, Mustafa Yılmaz, Vahap Şanal, Batuhan Daştan, Burak Fırat, Mert Erdoğdu, Cemil Can Ali Marandi, Mert Yılmazyerli, Cem Kaan Gökerkan ve Ediz Gürel.