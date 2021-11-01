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Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'ndeki silahlı kavgada can kaybı 3’e yükseldi

#Çorum#Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği#Cinayet
Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneğindeki silahlı kavgada can kaybı 3’e yükseldi

Çorum’da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Kadir Özlem (39), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özlem ile birlikte olayda ölü sayısı 3'e yükseldi.

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Olay, 27 Ekim'de Yavruturna Mahallesi'ndeki Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nin lokalinde meydana geldi. Lokaldeki kişiler arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca ile vurulan Cihan Kanbur (40) ve Semih Özçelik (16) hayatını kaybetti, Kadir Özlem (39) ve Muhammed Yücel (31) ise ağır yaralandı. Kadir Özlem ve Muhammed Yücel, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan Kadir Özlem de sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Muhammet Yücel’in de hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI, 3 KİŞİ ARANIYOR

Polis, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 10 kişiyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Sedat A., Müslüm Ö., Hüseyin A., Uğur S., Halil İbrahim D. ve Musa B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Kavgaya karıştıkları tespit edilen B.Ö., S.Ç. ve M.T.T.'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

‘MASALARIN ALTINA GİZLENDİK’

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Bu arada, olayla ilgili tutuklanan şüphelilerin ifadelerinde kimin kime ateş ettiğini görmediklerini, sadece silah sesleri nedeniyle masaların altına gizlendiklerini söyledikleri ifade edildi. Polisin yaptığı incelemede derneğin güvenlik kameralarının çalışmadığı belirlendi.

Lokale gelen Cihan Kanbur'un oyun oynamak istediği, lokal sorumlularının da izin vermeyince tartışmanın çıktığı öne sürüldü.

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#Çorum#Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği#Cinayet

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