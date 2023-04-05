Türk profesörün araştırmasına 41 milyon dolar

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Çalışmanın baş araştırmacısı olan Prof. Dr. Taner, Alzheimer Hastalığı Genetiği ve Endofenotip Laboratuvarı’nı da yönetiyor. Alzheimer hastalığının muhtemelen birkaç yüzyılın küresel bir hastalığı olacağını belirten Taner, buna rağmen umutlu olduğunu söyledi. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin bir parçası olan Ulusal Yaşlanma Enstitüsü’nden verilen beş yıllık desteğin, kliniğin tarihindeki en büyük destek olduğu kaydedildi.

İLAÇ UMUDU

Nilüfer Ertekin Taner, Mayo Clinic, Indiana Üniversitesi ve diğer 11 ABD kurumundan en az 80 araştırmacı ve binlerce hastadan alınan veriler üzerinde çalışacak.

Profesör Ertekin Taner, araştırmasında kişinin kendi genleri veya proteinleri hakkındaki bilgilerin hastalığı önlemek, teşhis etmek veya tedavi etmek için kullanılacağını belirtirken şöyle dedi: “Bir kişinin Alzheimer hastalığına yakalanıp yakalanmayacağını, hastalığının ne kadar hızlı ilerleyebileceğini tahmin etmemizi ve nihayetinde bu karmaşık durum için hassas ilaç tedavileri bulabilmemizi sağlayacak biyobelirteçler bulmayı umuyoruz.”

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BİLİNEN BİR TEDAVİSİ YOK

- Demansın yaygın nedeni olan Alzheimer hastalığı, hafıza, düşünme, davranış ve sosyal becerilerde kademeli bir düşüşe neden olan bir beyin bozukluğu. ABD Alzheimer Derneği’ne göre, Alzheimer’dan ölümler 2000’den 2019’a iki kattan fazla arttı. Halen bilinen bir tedavisi yokken, sadece semptomları kontrol etme yöntemleri bulunuyor. Taner ve ekibi, araştırma boyunca, ABD genelinde binlerce hastanın tıbbi verilerini, bazı beyin ve kan örneklerini analiz ederek her birinin farklı moleküler parmak izini çıkaracak.

KİMDİR

- Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu olan Nilüfer Ertekin Taner, doktorasını Mayo Clinic Moleküler Nörobilim Bölümü’nde yaptı. ABD’nin en büyük sağlık araştırma kurumu olan Ulusal Sağlık Enstitüsü’nden (NlH) aldığı eğitim bursu ile Minnesota’daki Mayo Clinic Rochester Nöroloji Bölümü’nde uzmanlık eğitimini tamamlayıp kendi laboratuvarını kurmak üzere Florida’daki Mayo Clinic’e geri döndü.