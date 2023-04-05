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Türk profesörün araştırmasına 41 milyon dolar

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#ABD#Nilüfer Ertekin Taner#Mayo Clinic
Türk profesörün araştırmasına 41 milyon dolar
Razi CANİKLİGİL
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 07:00

ABD’deki ünlü Mayo Clinic’de görevli Türk nöroloji profesörü Nilüfer Ertekin Taner, Alzheimer hastalığını ve beyin bozukluğunun farklı etnik gruplardan insanları nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için potansiyel olarak çığır açan  çalışmasına  41 milyon dolarlık bir devlet desteği aldı. Araştırmadan elde edilecek verilerin, tedavi yolunu açabileceği belirtildi.

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Çalışmanın baş araştırmacısı olan Prof. Dr. Taner, Alzheimer Hastalığı Genetiği ve Endofenotip Laboratuvarı’nı da yönetiyor. Alzheimer hastalığının muhtemelen birkaç yüzyılın küresel bir hastalığı olacağını belirten Taner, buna rağmen umutlu olduğunu söyledi. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin bir parçası olan Ulusal Yaşlanma Enstitüsü’nden verilen beş yıllık desteğin, kliniğin tarihindeki en büyük destek olduğu kaydedildi.

İLAÇ UMUDU

Nilüfer Ertekin Taner, Mayo Clinic, Indiana Üniversitesi ve diğer 11 ABD kurumundan en az 80 araştırmacı ve binlerce hastadan alınan veriler üzerinde çalışacak.

Profesör Ertekin Taner, araştırmasında kişinin kendi genleri veya proteinleri hakkındaki bilgilerin hastalığı önlemek, teşhis etmek veya tedavi etmek için kullanılacağını belirtirken şöyle dedi: “Bir kişinin Alzheimer hastalığına yakalanıp yakalanmayacağını, hastalığının ne kadar hızlı ilerleyebileceğini tahmin etmemizi ve nihayetinde bu karmaşık durum için hassas ilaç tedavileri bulabilmemizi sağlayacak biyobelirteçler bulmayı umuyoruz.”

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BİLİNEN BİR TEDAVİSİ YOK

- Demansın yaygın nedeni olan Alzheimer hastalığı, hafıza, düşünme, davranış ve sosyal becerilerde kademeli bir düşüşe neden olan bir beyin bozukluğu. ABD Alzheimer Derneği’ne göre, Alzheimer’dan ölümler 2000’den 2019’a iki kattan fazla arttı. Halen bilinen bir tedavisi yokken, sadece semptomları kontrol etme yöntemleri bulunuyor. Taner ve ekibi, araştırma boyunca, ABD genelinde binlerce hastanın tıbbi verilerini, bazı beyin ve kan örneklerini analiz ederek her birinin farklı moleküler parmak izini çıkaracak.

KİMDİR

Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu olan Nilüfer Ertekin Taner, doktorasını Mayo Clinic Moleküler Nörobilim Bölümü’nde yaptı. ABD’nin en büyük sağlık araştırma kurumu olan Ulusal Sağlık Enstitüsü’nden (NlH) aldığı eğitim bursu ile Minnesota’daki Mayo Clinic Rochester Nöroloji Bölümü’nde uzmanlık eğitimini tamamlayıp kendi laboratuvarını kurmak üzere Florida’daki Mayo Clinic’e geri döndü.

 

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#ABD#Nilüfer Ertekin Taner#Mayo Clinic

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