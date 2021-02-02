Türk profesörden mutasyon tanı kiti

Ülkede COVID-19´un İngiltere ve Güney Afrika mutasyonunun görülmesinin ardından çalışma başlatan şirket, alınan 40 numunenin 3´ünde İngiltere mutasyonu B117 tespit edildiğini teyit etti. Önder, ürettiği mutasyonlu koronavirüsü saptayan kitin, ISO sertifikalı ve klinik onaylı (IVD-CE) olan ilk ürün olduğunu açıkladı. “Alınan numunenin bir kısmı özellikle bu mutasyona dair analiz ediliyor” diyen Önder, “Sonuç yüzde 70-90 arasında alınıyor. Tüm işlem dizileme olmadan, uygun ücretli ve çok hızlı yapılabiliyor. Bu sayede virüse karşı büyük bir avantaj sunuyor” dedi.

TÜRKİYE İLE BAĞLANTIDAYIZ

Önder, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı ile pandeminin başından bu yana bağlantıda olduklarını ifade ederek açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Pandeminin ilk yılı, yani geçen sene çok büyük çalışmalarımız oldu. Hatta Sağlık Bakanlığımızla da bağlantıya geçtik. Türkiye’ye testler de verdik. Birkaç şirket ile beraber PCR testleri Türkiye’ye ihraç ettiğimiz ve orada kullandığımız oldu. Türkiye içinde bulunan bir şirket değiliz tabii ki. Ancak orada ortak şirketlerimiz var ve bunlarla beraber çalışıyoruz.” m DHA