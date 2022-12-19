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Türk polisi, Katar'da görevini başarıyla tamamladı

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#Katar#FIFA 2022 Dünya Kupası#Türk Görev Gücü
Türk polisi, Katarda görevini başarıyla tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 15:05

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda 64 müsabada görev alan 2 bin 242 personelden oluşan 'Türk Görev Gücü', görevini başarıyla tamamladı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda güvenlik tedbirlerine destek vermek amacıyla oluşturulan 'Türk Polis Görev Gücü'nün, yaklaşık 4 yıl önce başlayan hazırlık çalışmalarının ardından ekim ayı başında Katar'a gittiği ve burada diğer ülke güvenlik kuvvetleri ile koordine içinde görev yapmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Spor güvenliği konusunda uzman çevik kuvvet, takviye hazır kuvvet, bomba uzmanları, bomba köpekleri, çevik kuvvet köpekleri, çevik kuvvet atları ve idarecileri ile sağlık personelimizden oluşan 2 bin 242 personel, şampiyona sürecinde tüm stadyumlarda, festival alanında ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda turnuva öncesi ve esnasında 24 saat sürecini kapsayacak şekilde bir çalışma yürütmüştür" denildi.

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Türk polisi, Katarda görevini başarıyla tamamladı

Alınan önleyici ve caydırıcı etkin güvenlik tedbirleri sayesinde daha önce düzenlenen futbol şampiyonalarında meydana gelen müessif hiçbir olayın burada yaşanmadığına dikkat çekilerek, "İyi bir planlama ve doğru bir strateji ile yapılan uygulama sonucunda, 2022 Dünya Futbol Şampiyonası huzur ve güven ortamı içerisinde icra edilmiştir. Türk polisi, disiplin ve tecrübesini sahaya yansıtarak tüm unsurlarıyla bu başarıda önemli pay sahibi olmuş, başta Katar makamları olmak üzere herkesin takdirini kazanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Türk polisi, Katarda görevini başarıyla tamamladı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası Şampiyonası güvenlik tedbirleri kapsamında, Türkiye'den 1 genel koordinatör, 20 danışman emniyet müdürü, 2 bin çevik kuvvet/takviye hazır kuvvet personeli, 30 görev atı ve 36 görev atı idarecisi, 1 nalbant, 1 veteriner, 4 at bakıcısı, 29 çevik kuvvet köpeği ve 30 çevik kuvvet görev köpeği idarecisi, 50 bomba arama köpeği ve idarecisi, 70 bomba uzmanı, 10 koordinasyon personeli ve 20 tercüman olmak üzere toplam 2 bin 242 personelin görevlendirildiği kaydedilerek, "Türk Polis Görev Gücü, Katar'da, FIFA'nın sorumluluk alanında bulunan 40 bin kişilik taraftar toplanma alanı (Fanfest), müsabakaların oynandığı 8 stadyum ile takımların konakladığı oteller, takımların kamp ve antrenman alanları, bilet satış merkezleri ve akreditasyon merkezinde görev almıştır. Türk polisi, toplam 64 müsabakada görev yapmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak Katar 2022 Dünya Kupası'nda görev alan tüm meslektaşlarımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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#Katar#FIFA 2022 Dünya Kupası#Türk Görev Gücü

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