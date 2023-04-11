Türk Polisi 178 yaşında

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Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun dün başlayan 178’inci yıl etkinlikleri 14 Nisan’a kadar sürecek. Polis Haftası nedeniyle tüm illerde törenler düzenlenirken Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki polisler Anıtkabir’i ziyaret etti. Aktaş, Anıtkabir Özel Defteri’ne “Aziz Atatürk, 178 yılın sorumluluğunu üzerinde gururla taşıyan Emniyet teşkilatımız, vatan ve bayrak aşkı ve aziz milletine duyduğu sadakatle, Cumhuriyet’imizin 100. yılında da güven ve huzurun teminatı olmaya devam etmekte ve yeni hedeflere kararlılıkla yürümektedir” mesajını yazdı.