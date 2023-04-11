Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Türk Polisi 178 yaşında

Güncelleme Tarihi:

#Türk Polisi#Polis Haftası#Tören
Türk Polisi 178 yaşında
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 07:00

Türk Polis Teşkilatı 178’inci yıldönümü gururunu yaşıyor.

Haberin Devamı

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun dün başlayan 178’inci yıl etkinlikleri 14 Nisan’a kadar sürecek. Polis Haftası nedeniyle tüm illerde törenler düzenlenirken Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki polisler Anıtkabir’i ziyaret etti. Aktaş, Anıtkabir Özel Defteri’ne “Aziz Atatürk, 178 yılın sorumluluğunu üzerinde gururla taşıyan Emniyet teşkilatımız, vatan ve bayrak aşkı ve aziz milletine duyduğu sadakatle, Cumhuriyet’imizin 100. yılında da güven ve huzurun teminatı olmaya devam etmekte ve yeni hedeflere kararlılıkla yürümektedir” mesajını yazdı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Polisi#Polis Haftası#Tören

BAKMADAN GEÇME!

Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor

Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor?

#Sağlık
ChatGPT ünlü hukuk profesörünü öğrencisini taciz etmekle suçladı ama işin aslı bambaşkaydı Peki neler yaşandı

ChatGPT ünlü hukuk profesörünü öğrencisini taciz etmekle suçladı ama işin aslı bambaşkaydı! Peki neler yaşandı?

#Yapay Zeka
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hastalıklarımızı yarıştırıyorsun

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hastalıklarımızı yarıştırıyorsun?

#Bir Sorudan Fazlası