Türk öğrencilere en ‘kral’ diploma

Haberin Devamı

Berrak Pınar Uluer ve Selin Helvacıoğlu’na diplomalarını, Kraliyet Sarayı Bernadotte Kütüphanesi’nde 15 Mayıs’ta gerçekleştirilen törende İsveç Kralı Carl Gustaf verdi.

Selin Helvacıoğlu

GURUR DUYDUK

Dilbilimi alanında çalışan Berrak Pınar Uluer, “Göçmen toplulukların önlerindeki bariyerleri aşabileceği ve kendi hakları söz konusu olduğunda seslerini duyurabilecekleri bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyorum. Kariyerimi doktora yaparak akademide sürdürmeyi hedefliyorum” derken dişçilik alanında eğitim alan Selin Helvacıoğlu da “İsveç’teki Türk gençliğini böyle bir program kapsamında temsil etmekten gurur duyuyorum” ifadelerin kullandı.