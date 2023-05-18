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Türk öğrencilere en ‘kral’ diploma

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#Selin Helvacıoğlu#Berrak Pınar Uluer#İsveç
Türk öğrencilere en ‘kral’ diploma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 07:00

İSVEÇ Türk Gençlik Federasyonu kapsamında yürüttükleri çalışmalarla Kraliyet Vakfı Değer Temelli Genç Liderlik Programı’na seçilen Berrak Pınar Uluer ve Selin Helvacıoğlu, eğitimlerini tamamlayarak diploma almaya hak kazandı.

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Berrak Pınar Uluer ve Selin Helvacıoğlu’na diplomalarını, Kraliyet Sarayı Bernadotte Kütüphanesi’nde 15 Mayıs’ta gerçekleştirilen törende İsveç Kralı Carl Gustaf verdi. 

Türk öğrencilere en ‘kral’ diploma
Selin Helvacıoğlu

GURUR DUYDUK

Dilbilimi alanında çalışan Berrak Pınar Uluer, “Göçmen toplulukların önlerindeki bariyerleri aşabileceği ve kendi hakları söz konusu olduğunda seslerini duyurabilecekleri bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyorum. Kariyerimi doktora yaparak akademide sürdürmeyi hedefliyorum” derken dişçilik alanında eğitim alan Selin Helvacıoğlu da “İsveç’teki Türk gençliğini böyle bir program kapsamında temsil etmekten gurur duyuyorum” ifadelerin kullandı. 

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#Selin Helvacıoğlu#Berrak Pınar Uluer#İsveç

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