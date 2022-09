Türk mutfağında first lady buluşması: Lokum sarıp, akide şekeri kestiler

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD’nin New York kentinde geçen yıl açılan Türkevi’nin teras katında lider eşlerini Türk mutfağının tanıtıldığı gastronomi programında ağırladı.CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD’nin New York kentinde geçen yıl açılan Türkevi’nin teras katında lider eşlerini Türk mutfağının tanıtıldığı gastronomi programında ağırladı. Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İletişimden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Melissa Fleming, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeul’un eşi Kim Kun Hee’nin de aralarında olduğu first lady'ler, lokum sarıp akide şekeri keserek Türk lezzetlerinin hazırlanışını deneyimledi.

Programın son bölümünde, davetliler için hazırlanan Türk mutfağı kitabından geleneksel ve atıksız tariflerle yapılan Türk yemekleri ikram edildi. Emine Erdoğan ve misafir first lady’ler lokum sarıp akide şekeri kesti ve kemik suyundan yapılan kolajenli dondurmanın tadına baktı. Şef Yunus Emre Akkor tarafından yapılışı tarif edilen tatlılar da konuklara ikram edildi.



SOFRALARIMIZ YAŞAM KÜLTÜRÜMÜZÜN ÖZETİ



Program kapsamında 'Sürdürülebilir ve Sağlıklı Türk Mutfağı' isimli etkinlikte konuşan Emine Erdoğan şunları söyledi:

“Mutfak, kültürel mirasın en önemli unsurlarından biridir. Türk mutfağı, Anadolu’daki yüzlerce yıllık serüveninde, birçok farklı medeniyetle etkileşime girmiştir. Mutfağımızın kapıları, farklı dinlerin, kültürlerin ve etnik grupların birlikte yaşama deneyimine açılır. Soframızda yabancının yeri her zaman 'Tanrı misafiri' olarak ayrılmıştır. Emsalsiz ikram kültürümüz, misafiri baş üstünde tuttuğumuzu anlatır. Kısacası sofralarımız, cömertliğin, paylaşmanın, dayanışmanın, insan sevgisinin ve yaşam kültürümüzün özetidir.”

Günümüzde yanlış beslenmeden kaynaklı obezite gibi sağlık sorunlarına değinen Emine Erdoğan, şöyle devam etti: “Türk mutfağının insana şifa sunan boyutu, bugün küresel sağlık sorunları için çözüm merkezi niteliğindedir. Hibrit tohumlar, GDO, bol kimyasal içeren paketli gıdalar, insanları ömür boyu mücadele ettikleri hastalıklara mahkûm ediyor. Bizim mutfağımızda hem bedene hem de ruha şifa veren asırlık reçeteler var. Anadolu’da birçok tarif, hekimlerle birlikte hazırlanmıştır. Mutfağımız asırlar boyunca, bu büyük tabiat eczanesinin şifrelerini çözmekle meşgul olmuş ve ortaya emsalsiz bir bilgelik çıkmıştır.”

Emine Erdoğan aralarında Brigitte Macron’un da(soldan ikinci) olduğu lider eşleriyle Türkevi’nde bir araya gelirken etkinlikten samimi görüntüler yansıdı.BM Genel Sekreteri Guterres ve Emine Erdoğan'ın önceki gün BM’de yapılan törenle sıfır atık konusunda imzaladığı iyi niyet beyanına New York’ta 18 devletin first lady'si de imza attı. Fransız Cumhurbaşkanı’nın eşi Brigitte Macron iyi niyet beyanına ilk imza atan first lady’ler arasında yer aldı.