Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Türk Mutfağı Haftası başladı

#Emine Erdoğan#Türk Mutfağı Haftası#Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Türk Mutfağı Haftası başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı Balıkesir Gastronomi Festivali’yle başladı.

Haberin Devamı

Türk Mutfağı Haftası her yıl belirlenen bir tema ile 81 ilde ve Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliklerinde, konsolosluklarda, yurt dışı müşavirlikler ve temsilcilikler aracılığıyla tüm dünyada tanıtım etkinlikleriyle kutlanacak.

Türk Mutfağı Haftası başladı

YÖRESELİN PEŞİNDE...

Balıkesir Gastronomi Festivali’nin açılışını yapan Emine Erdoğan törende özetle şunları söyledi: “Anadolu’da binlerce yıllık bir geçmiş ve farklı medeniyetlerden damıtılmış bir özden bahsediyoruz. Gastro-kültür, gastro-turizm, gastro-diplomasi gibi birçok yeni terim, mutfağın başlı başına bir güç haline geldiğinin kanıtı. Fastfood kültürünün albenisi azaldı. Dünyanın her yerinde karşılaşılan standart mekanlar gücünü kaybetti. Tüm dünyada bir uyanış var. İnsanlar, sağlıklı ve yöresel olanın peşindeler. Helal, vejetaryen, organik gibi seçenekler en çok tercih edilenler arasında. Bu arayışa en iyi cevabın Türk mutfağında saklı olduğunu düşünüyorum.”

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Türk Mutfağı Haftası#Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

BAKMADAN GEÇME!

Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein
Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

#Sağlık
Ona boş yere Amerikanın en fazla nefret edilen adamı demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde

Ona boş yere "Amerika'nın en fazla nefret edilen adamı" demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde!

#Martin Shkreli

BAKMADAN GEÇME!

Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein
Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

#Sağlık
Ona boş yere Amerikanın en fazla nefret edilen adamı demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde

Ona boş yere "Amerika'nın en fazla nefret edilen adamı" demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde!

#Martin Shkreli