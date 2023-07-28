Türk mühendisler Rusya’da nükleer santral Leningrad NGS-2’de staj yaptı

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Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva konuyla ilgili yaptığı açıklamada “En iyi Rus üniversitelerinde alınan eğitim, genç Türk mühendislere prestijli ve modern bir meslek sağlıyor. Ayrıca bir nükleer güç santralin tüm inşa ve işletme aşamalarında uygulanan benzersiz Rus deneyimini, teknolojik çözümlerini benimseme ve özümseme imkânı da sunuyor. Rus nükleer santrallerinin işletilmesinde ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un eğitim merkezlerinde yapılan stajlar ile uygulamalı eğitimler sayesinde Türk mühendisler, modern ve güvenilir teknolojilere sahip Rus nükleer endüstrisi uzmanlığına erişme imkanını elde ediyorlar” dedi.

“EŞSİZ BİR DENEYİME SAHİP OLDUK”

Akkuyu Nükleer A.Ş. Türbin Bölümü’nde Türbin Ekipmanı Operatörü olarak görev yapan Mahmut Ali Durukan, “Mesai arkadaşlarım ile birlikte Türkiye’nin yeni endüstrisi olan nükleer enerji endüstrisinin kurulmasında yer almak büyük bir gurur ve önemli bir sorumluluk. Rusya’daki üniversite eğitimimiz boyunca temel bilgileri edindik ve şimdi de işletmedeki bir nükleer santralin çalışanlarıyla etkileşim içinde bulunma şansı yakaladık. Böylece 75 yıldan uzun bir süredir var olan Rus nükleer endüstrisinin geliştirdiği teknoloji ve deneyimleri meslektaşlarımızdan alma konusunda eşsiz bir imkana sahip olduk” diye konuştu.

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Türbin Bölümü’nde Türbin Ekipmanı Operatörü olarak görev yapan Selçuk Kuş da stajla ilgili görüşlerini şu sözlerle aktardı:

“Nükleer güç santrali, karmaşık ve yüksek teknolojili bir tesistir. Bir Rus nükleer santralini ziyaret etmenin ve burada çalışmanın bıraktığı ana izlenim, insan düşüncesinin gücüne duyulan hayranlıktır. Farklı alanlardan pek çok yetkinlik ve başarı, her yıl giderek artan ve daha da fazla ihtiyaç duyulan büyük miktarda temiz, kesintisiz elektrik üretmek için bir araya geliyor. Ülkemde de benzersiz, modern ve güvenilir teknolojilerin kullanılacak olmasından gurur duyuyorum.”

Uluslararası Personel Eğitim Merkezi Proje Ofisi Yöneticisi Mikhail Kuznetsov ise Türk mühendislerin stajına ilişkin, “2019’dan beri 400’den fazla Akkuyu NGS uzmanı Leningrad NGS’de yetkinliğini geliştirdi. Staj, deneyim yoluyla bilgiyi pekiştirmek için iyi bir mekanizmadır. Personelin yüksek yeterliliği ve yetkinliğinin yanı sıra şu anda Türkiye’de inşa edilen VVER-1200 reaktörlü Rus güç ünitelerinin benzersiz tasarım özellikleri de Akkuyu NGS’nin güvenirliğinin ve güvenliğinin garantisi olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Leningrad NGS-2’de 2023 yılı boyunca 50 kişilik genel santral çalışanı ile Akkuyu NGS işletme ve bakım personelinin staj yapması planlanıyor. Stajyerlere, basınçlı su reaktörlerine sahip Rus tasarımı nükleer santrallerin işletilmesinde büyük deneyime sahip olan Leningrad NGS uzmanları rehberlik edecek.

Akkuyu NGS’nin yaşam döngüsü, tasarım, inşaat ve devre dışı bırakmaya kadar tüm teknolojik aşamalar da dahil olmak üzere 100 yıldan fazla olacak. Türk uzmanlar, Akkuyu NGS projesinin her aşamasında tüm dünyada talep gören öncü nükleer teknolojilerin uygulama deneyimini edinirken Rus meslektaşlarıyla bir ekip halinde çalışacaklar.