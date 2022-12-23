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Türk Lirasını klozete atmıştı! Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun hakim karşısında

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#Mika Can Raun#Türk Lirası#Sosyal Medya Fenomeni
Türk Lirasını klozete atmıştı Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun hakim karşısında
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 12:25

Sosyal medya hesabından 100 lirayı klozete attığı anlara ait görüntüleri paylaşan ve hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen sosyal medya fenomeni Mika Can Raun ilk kez hakim karşısına çıktı. Mika Can Raun savunmasında, "Atatürk'ün hatırasına bir kastım yoktur. Devletin egemenlik alametlerini aşağılamaya yönelik bir kastım olmamıştır. Suçu kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

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Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Mika Can Raun (Mikail Can Kurnaz) ve avukatı katıldı. 

"HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNMEDEN YAPTIM"

Sanık Mika Can Raun savunmasında, "Bugüne kadar hayatımda siyasi ve politik bir davranışım olmadı. Bu amaçla sosyal medyada bir paylaşım yapmadım. İddiaya konu olayın yanlış anlaşıldığını anlayınca hemen videoyu kaldırdım ve olaya ilişkin açıklama yaptım. Hiçbir şey düşünmeden yaptım. Şöyle ki zaten parayı tuvalete atmadım. İnsanlar da bu durumu biliyordu. Atatürk'ün hatırasına bir kastım yoktur. Devletin egemenlik alametlerini aşağılamaya yönelik bir kastım olmamıştır. Suçu kesinlikle kabul etmiyorum. Videonun sonunda söylemiş olduğum düşüncede de herhangi bir suç kastım yoktur. Daha öncesinde de benimkinden daha farklı açık ve net parayı aşağılayan paylaşımlar yapılmıştı; ancak bana yapılan gibi gözaltı kararı verildi. Dava da açılmadı. Öncelikle beraatımı aksi halde hakkımda lehe olan bütün hükümlerin uygulanmasını talep ederim. Hakkımda ceza verilirse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ediyorum" dedi.

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Mahkeme sanık Mika Can Raun'un adli kontrol şartının kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı ertelendi. 

İDDİANAME

Mika Can Raun'un, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' ve 'Devletin Egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçlarından 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun gözaltına alındıKısa süre önce paylaştığı videoda 100 Türk lirasını klozete atıp üzerine sifon çeken sosyal medya fenomeni , İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.
daha fazla video içinSosyal medya fenomeni Mika Can Raun gözaltına alındı
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#Mika Can Raun#Türk Lirası#Sosyal Medya Fenomeni

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