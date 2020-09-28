MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürk Konseyi'nden Ermenistan'a BM kararları ışığında işgale son verme çağrısı
GeriGündem Türk Konseyi'nden Ermenistan'a BM kararları ışığında işgale son verme çağrısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 28.09.2020 - 16:11 | Son Güncelleme:

Türk Konseyi'nden Ermenistan'a BM kararları ışığında işgale son verme çağrısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk Konseyi'nden Ermenistan'a BM kararları ışığında işgale son verme çağrısı
Abone Olgoogle-news

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, BM kararlarının Ermenistan'ı işgal ettiği tüm Azerbaycan topraklarından derhal çekilmeye çağırdığını vurguladı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının Ermenistanişgal ettiği tüm Azerbaycan topraklarından derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmeye çağırdığını vurguladı.

Amreyev, yaptığı yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki çatışmaların endişe verici olduğunu belirterek, "Türk Konseyi, Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının Azerbaycan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlığı temelinde, ivedilikle çözümünün önemini yinelemektedir." ifadesini kullandı.

Çatışmalardaki can kayıpları için Azerbaycan halkına başsağlığı dileyen Amreyev, "Türk Konseyi, 1993 yılında kabul edilen BM Güvenlik Konseyi kararlarının, Ermenistan silahlı kuvvetlerini Azerbaycan'ın işgal altındaki tüm topraklarından derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmeye çağırdığını hatırlatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle