‘Türk Kızılay’a sahip çıkmak görevimiz’

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz’ın tek aday olarak girdiği Türkiye Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Kurulu’na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında özetle şunları söyledi: “6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Kızılayımız ilk andan itibaren deprem bölgesinde yerini aldı. Fedakârlık timsali Kızılay personelimiz bir cana daha ulaşmak, bir ihtiyaç sahibinin elinden tutmak, afetzedelerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek için gerçekten olağanüstü çaba harcadı. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz Kızılay’ın bu gayretlerinin en yakın şahididir.

PERSONELE VE GÖNÜLLÜLERE TEŞEKKÜR

Devlet millet kaynaşmasının vücut bulmuş hali olan Türk Kızılay’a sahip çıkmak, tüm kesimleriyle 85 milyon olarak hepimizin görevidir. Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay’ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir. Her türlü takdir duygusunun üzerindeki çalışmaları için her kademedeki Kızılay personelimize ve Kızılay gönüllülerine teşekkür ediyorum.”