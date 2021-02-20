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Gündem
AA
Haber Giriş: 20.02.2021 - 01:31 | Son Güncelleme:

Türk kara sularına itilen 36 sığınmacı kurtarıldı

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Türk kara sularına itilen 36 sığınmacı kurtarıldı
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 36 sığınmacı kurtarıldı.

Dikili açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 36 sığınmacı kurtarıldı.

Karaya çıkarılan 36 sığınmacı, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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