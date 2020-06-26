Türk Işın Tedavisi nedir? Koronavirüste Türk Işın Tedavisi Yöntemi (TurkishBeam) nasıl yapılır?

Aralık 2019'da ortaya çıkan ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan corona virüste, tedavi çalışmaları devam ediyor. Kovid 19 tedavisinde aşı çalışmalarına gözler çevrilirken, ülkemizden umut verici haber geldi. Türk Işın Tedavisi Yöntemi (TurkishBeam) ilk kez Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yatan hastaya uygulandı. İşte, korona virüste Türk Işın Tedavisiyle ilgili ayrıntılar.

TÜRK IŞIN TEDAVİSİ NEDİR?

"Türk Işın Tedavi Yöntemi", ilk olarak Türk bilim adamları tarafından "TurkishBeam Seçici- Sensitiv UVC ve Lazer Tedavisi", kısaca "TurkishBeam" adı altında kurulup geliştirildi.

TurkishBeam, Türkiye kökenli dünya çapında önemli tıbbi cihaz firması RD Global INVAMED'in 3 yıllık araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonucu ortaya çıktı.

2017 yılından beri bu tedavi yöntemiyle enfeksiyona neden olan patojenler ve mikroorganizmalar üzerinde çalışmalar yürüten RD Global INVAMED, Kasım 2019'dan itibaren bu çalışmalarını yoğun bir şekilde Kovid-19 üzerinde odaklanarak sürdürmeye devam etti.

Yapılan hayvan çalışmalarından Kovid-19 ve benzeri viral hastalıkların tedavisi ile ilgili olumlu ve ümit verici sonuçlar alındıktan sonra, Sağlık Bakanlığına klinik çalışma başvurusu yapıldı ve yapılan başvuru 4 Mayıs 2020'de onaylandı.

Onayın ardından, insanlar üzerinde uygulanmasına yönelik gerekli çalışmalar başlatılırken, "TurkishBeam Türk Işın Tedavisi", denenmesi ve analizlerinin yapılması için ABD'nin tıp merkezlerinden Cleveland Kliniği ve New York Üniversitesi tarafından resmi olarak davet edildi.

Dünyada ilk defa insan vücudu içerisinde kullanılabilen bu yöntemi, Türk bilim adamları RD GLOBAL/ INVAMED bünyesinde geliştirdi ve dünya tıp otoritelerine duyurdu.

Söz konusu teknoloji, günümüzde gelişmiş birçok ülke tarafından Kovid-19 tedavisinde ulaşılmaya çalışılan teknolojik bir hedef olarak görülürken, Nisan ayında uluslararası patent başvurusu PCT/TR2020/050338 numarası ile yapılarak tedavi yöntemin klinik araştırma süreçleri resmi olarak başlatıldı.