Türk İHA’sı hayat kurtardı

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Antalya’dan Bursa’ya gelen Türk asıllı Danimarka vatandaşı Yusuf Sepehizade (21), 2021 yılının son günü, Uludağ’da yürüyüş yapmak için Kestel ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi’ne gitti. Saat 13.00 sıralarında ormanlık alana giren Sepehizade, bir süre Uludağ’da yürüdükten sonra geri dönmek isteyince yolu karıştırdı. Yusuf Sepehizade’nin saat 20.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine bölgeye AFAD, JAK ve Anda Arama Kurtarma Ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sepehizade için arama-kurtarma çalışması başlattı. Türkçesi iyi olmadığı için ekiplerin İngilizce konuşarak iletişim kurdukları Yusuf Sepehizade’ye ulaşılamadı.

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İHA TALEP EDİLDİ

Bölgenin dağlık, havanın da soğuk olması nedeniyle Bursa Valiliği, kayıp gence ulaşmak için Ankara’dan insansız hava aracı (İHA) istedi. Valiliğin talebi üzerine Aydın’dan havalanan İHA, 1.5 saat sonra Bursa semalarına ulaştı. İHA, saatlerdir aranmasına rağmen bulunamayan Sepehizade’yi, Uludağ’ın eteklerinde olan Kestel ilçesine bağlı Alaçam ile Gavurpınarı mevkisinde tespit etti. Kayıp gencin koordinatlarını bildirip canlı görüntüsünün gönderilmesi sonucu JAK ekipleri, 30 dakikada kayıp gence ulaştı.

İHA TB2 BULDU

Türkiye merkezli Baykar Savunma tarafından üretilen insansız hava aracı Bayraktar İHA TB2 , ilk kez terörle mücadele ve doğal afetlerin dışında, gece mahsur kalan bir kişinin kurtarılmasında kullanıldı.

‘BENİ NASIL GÖRÜYORSUNUZ’

İHA’nın ilk kez gece mahsur kalan bir kişinin kurtarılmasında kullanıldığını açıklayan yetkililer, “İHA’nın görüntülerinden, kaybolan kişinin hareketlerini canlı olarak izliyorduk. Kendisine telefon açıp, ‘Şu an kalktın. Elini salladın. Havaya bakıyorsun’ dediğimizde kulaklarına inanamadı. ‘Beni nasıl görüyorsunuz?’ diye sorduğunda, ‘Türk İHA’sı Bayraktar ile’ cevabını verdik. Kendisine de 30 dakika içerisinde ulaştık. Kaybolan kişi de şaşırdı” dedi.