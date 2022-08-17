Türk heyeti F-16'lar için ABD'de... Toplantının detayları ortaya çıktı

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, F-16 görüşmeleri için teknik heyetin ABD'ye gittiğini duyurulmuştu. Yapılan açıklamada "ABD’den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık-2021, Şubat, Mart-2022 aylarında olmak üzere Türkiye’de üç toplantı icra edilmiştir. F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Millî Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gitmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

TOPLANTININ DETAYLARI NETLEŞTİ

Peki süreç nasıl devam edecek? Türkiye'nin talebi ne? Toplantının detayları ortaya çıktı.

CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş canlı yayında detayları anlattı:

"Dördüncü toplantı için Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet ABD'ye gitmişken, F-16 görüşmelerinin detayları netleşti. 10 kişiye yakın MSB heyetinin yapacağı görüşmelerle teknik çalışma tamamlanacak. ABD heyeti bir rapor hazırlayarak kongreye sunacak.

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Türkiye, F-35 programından çıkartıldıktan sonra milli muharip uçak çalışmalarına hız vermiş, yerli savaş uçağı devreye girene kadar ABD'den 40 yeni F-16 savaş uçağı almak ve mevcut 79 uçağını modernize etmek için talepte bulunmuştu.

Ekim 2021'de başlayan süreçten bugüne kadar Türkiye'de 3 toplantı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı son olarak ABD'den gelen davet üzerine Bakanlık teknik heyetinin 4'üncü görüşme için ABD'ye gittiğini açıkladı.

Edinilen bilgilere göre, ABD'ye giden Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti yaklaşık 10 kişiden oluşuyor. Heyet, ABD heyeti ile birlikte Türkiye'nin talebini müzakere edecek. Görüşmelerinse cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN F-16 TALEBİ NE?

Peki, masada hangi başlıklar var? Türkiye en üst versiyon olan F-16 Viper almak ve mevcut uçaklarını modernize kitleri ile bu seviyeye çıkarmak istiyor. Teknik çalışma kapsamında Türkiye'nin talebiyle ilgili tüm detaylar ayrıntılı bir şekilde ele alınacak. Yedek parçaların durumu, uçakların hangi özelliklere sahip olacağı, Türkiye'nin hangi milli sistemlerini uçaklarda kullanacağı gibi başlıklar masaya yatırılacak. ABD'de yapılan bu görüşmeyle birlikte teknik çalışmanın tamamlanması bekleniyor. Sonrasında ABD heyeti çalışmaya ilişkin rapor hazırlayıp kongreye sunacak.

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TÜRKİYE "F-16 ŞARTININ" KALDIRILMASINI BEKLİYOR

Peki, ABD Türkiye'nin talebine olumlu cevap verecek mi? Satışla ilgili son kararı her ne kadar ABD yönetimi ve kongre verecek olsa da Yunanistan'ın girişimleriyle sürece zarar vermeye çalışan adımlar da atılıyor. Son olarak ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan düzenlemeyi savunma bütçe tasarısı içinde kabul etmesi, Türkiye'de tepkiyle karşılanmıştı. Ankara bu şartın süreç içerisinde tasarının senato ayağındaki görüşmeleri sırasında kaldırılmasını bekliyor."