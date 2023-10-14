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Türk Hava Kuvvetleri'nden 'NATO Tiger Meet Tatbikatı'nda 2 derece

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#Türk Hava Kuvvetleri#NATO#Derece
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 15:11

'NATO Tiger Meet Tatbikatı'na katılan 21 filonun arasında yapılan yarışmada Türk Hava Kuvvetleri 'en iyi boya tasarımına sahip uçak' kategorisinde 2'nci, 'en güzel tasarlanan kıyafet' kategorisinde 1'incilik elde etti.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'NATO Tiger Meet Tatbikatı'na katılan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 3 F-16 uçağı ve 49 personelin tatbikatı başarı ile tamamladığı belirtildi. Tatbikat kapsamında dost ve müttefik ülkelere ait değişik tip uçaklar ile toplam 18 sorti icra edildiği bildirildi.

Tatbikata katılan toplam 21 filonun arasında yapılan yarışma sonucunda, Hava Kuvvetleri'nin 'en iyi boya tasarımına sahip uçak' kategorisinde 2'nci, 'en güzel tasarlanan kıyafet' kategorisinde 1'incilik elde ettiği belirtildi.

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#Türk Hava Kuvvetleri#NATO#Derece

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