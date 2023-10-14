Türk Hava Kuvvetleri'nden 'NATO Tiger Meet Tatbikatı'nda 2 derece

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'NATO Tiger Meet Tatbikatı'na katılan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 3 F-16 uçağı ve 49 personelin tatbikatı başarı ile tamamladığı belirtildi. Tatbikat kapsamında dost ve müttefik ülkelere ait değişik tip uçaklar ile toplam 18 sorti icra edildiği bildirildi.

Tatbikata katılan toplam 21 filonun arasında yapılan yarışma sonucunda, Hava Kuvvetleri'nin 'en iyi boya tasarımına sahip uçak' kategorisinde 2'nci, 'en güzel tasarlanan kıyafet' kategorisinde 1'incilik elde ettiği belirtildi.