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Türk hacker Charlie Hebdo’nun sitesini hackledi

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#Charlie Hebdo#Türk Hacker#Yusuf Devran Karaçay
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 23:25

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'deki depremleri nefret diliyle karikatürize eden Charlie Hebdo’nun web sitesi, 20 yaşındaki Türk hacker Yusuf Devran Karaçay tarafından hacklendi. Web sitesinin girişine Osmanlı marşı ekleyen Karaçay, sitenin orta kısmına “Ben Devran Karaçay, bir Türk genciyim hiçbirinizden korkum yok. Siz alay edemezsiniz sadece alay konusu olursunuz” yazılı not bıraktı.

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Fransız Charlie Hebdo dergisi, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medyada nefret suçu teşkil eden paylaşımda bulunarak büyük tepki çekmişti. Daha önce Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammet'e (sav) yönelik hakaret içerikli karikatürler yayımlayan Charlie Hebdo, bu kez de binlerce kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'deki depremleri nefret diliyle karikatürize etti. 20 yaşındaki Türk hacker Yusuf Devran Karaçay, Charlie Hebdo’nun web sitesini hackledi. Web sitesinin girişine Osmanlı marşı ekleyen Karaçay, web sitesine “Ben Devran Karaçay, bir Türk genciyim hiçbirinizden korkum yok. Siz alay edemezsiniz sadece alay konusu olursunuz” yazılı not bıraktı. Ayrıca web sitesine Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı ile hayatının olduğu yazı eklendi. Sitenin birçok yerine Türk bayrağı ekleyen Türk hacker, Türk bayrağının altına ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ yazısı ekledi.

Üniversitede eğitimini sürdüren ve lisede siber güvenlik bölümünü bitiren Devran Karaçay’ın 2021 yılında yarışmada 1 milyon kişi arasından siber zeka şampiyonu olduğu öğrenildi.

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#Charlie Hebdo#Türk Hacker#Yusuf Devran Karaçay

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