Türk fizikçiye büyük ödül

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ALMANYA’nın bilim dünyasındaki sayılı ödüllerinden olan “Alexander von Humboldt Profesörlüğü“ ödülüne layık görülen fizik profesörü Prof. Dr. Fatih Ömer İlday, ödülünü Federal Eğitim Bakanı Bettina Stark-Watzinger’in elinden aldı. Bilkent Üniversitesi öğretim görevlilerinden Prof. İlday, hızlı lazer teknolojisi alanında yaptığı çalışmalarla ödüle layık görüldü. Prof. İlday ile birlikte 8 bilim insanı daha Humboldt Profesörlüğü ödülünü kazandı.

5 MİLYON EURO’LUK BÜTÇE

Prof. Dr. Fatih Ömer İlday’ın araştırmaları ultra hızlı lazerlerin üretimine olanak sağlıyor. Bunlar aynı zamanda tıp alanında da kullanılıyor. 5 yıl boyunca 5 milyon Euro’luk destek alan Prof. İlday, Bochum Üniversitesi’nde ‘lazer madde etkileşimleri’ üzerine çalışmalar yapan bir araştırma birimi kuracak. Almanya, Humboldt Profesörlüğü ödülü ile alanlarında en tanınmış bilim insanlarını ve araştırmacıları Almanya’ya çekmeyi amaçlıyor. Bilim insanları, 5 milyon Euro değerindeki ödülü laboratuvar kurmak ve personel istihdam etmek için kullanabiliyor. Ödül, Humboldt Vakfı tarafından veriliyor ve Eğitim Bakanlığı tarafından finanse ediliyor.

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PROF. FATİH ÖMER İLDAY KİMDİR

Fizikçi F. Ömer İlday, doktorasını 2003 yılında ABD’nin Cornell Üniversitesi’nde yaptı. 2005’ten itibaren ABD’nin Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde araştırmacı bilim insanı olarak çalıştı. 2006’da Bilkent Üniversitesi’ne fizik profesörü olarak geçiş yaptı. 2014 yılından bu yana fizik ve elektrik-elektronik mühendisliği profesörü olarak görev yapıyor ve Ultrafast Optik ve Lazerler Laboratuvarı UFOLAB’ın başkanlığını yürütüyor. Academia Europaea ve Türkiye Bilim Akademisi’nin yanı sıra Türk ve Amerikan Fizik Derneği üyesi.