Türk F-16’larıyla NATO’da birincilik

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NATO’nun organizasyonunda Fransız askeri fotoğrafçı Morgane Valle'nin Fransa'ya ait Dassault Rafale fotoğrafı, Norveçli askeri fotoğrafçı Onar Digernes Aase'nin Norveç'e ait F-35 fotoğrafı, Polonyalı fotoğrafçı Miroslaw Gawronsky'nin Türk F-16'lara ait fotoğrafı ile Polonyalı fotoğrafçı Piotr Tysakowski F-16, MiG-29 ve İtalya'ya ait Eurofighter Typhoon fotoğrafı yarıştı.
Kazanan, çektiği Türk savaş uçaklarına ait fotoğrafla Polonyalı fotoğrafçı Miroslaw Gawronsky oldu. 12 bin 350 oy kullanılan yarışmada Miroslaw Gawronsky'in Türkiye'ye ait F-16 fotoğrafı oyların yüzde 68'ini almayı başardı.