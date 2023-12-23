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Türk F-16’larıyla NATO’da birincilik

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#F-16#Cem Doğut#NATO
Türk F-16’larıyla NATO’da birincilik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 07:00

NATO Hava Komutanlığı'nın ilk turunu Polonya'ya ait F-16 fotoğrafıyla Türk fotoğrafçı Cem Doğut'un kazandığı savaş uçakları hava fotoğrafı yarışmasının ikinci turunu ise Türk F-16'lara ait fotoğrafıyla Polonyalı fotoğrafçı Miroslaw Gawronsky kazandı. 

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NATO’nun organizasyonunda Fransız askeri fotoğrafçı Morgane Valle'nin Fransa'ya ait Dassault Rafale fotoğrafı, Norveçli askeri fotoğrafçı Onar Digernes Aase'nin Norveç'e ait F-35 fotoğrafı, Polonyalı fotoğrafçı Miroslaw Gawronsky'nin Türk F-16'lara ait fotoğrafı ile Polonyalı fotoğrafçı Piotr Tysakowski F-16, MiG-29 ve İtalya'ya ait Eurofighter Typhoon fotoğrafı yarıştı.

Kazanan, çektiği Türk savaş uçaklarına ait fotoğrafla Polonyalı fotoğrafçı Miroslaw Gawronsky oldu. 12 bin 350 oy kullanılan yarışmada Miroslaw Gawronsky'in Türkiye'ye ait F-16 fotoğrafı oyların yüzde 68'ini almayı başardı.

Türk F-16’larıyla NATO’da birincilik
Miroslaw Gawronsky

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#F-16#Cem Doğut#NATO

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