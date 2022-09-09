'Türk Escobar'a tahliye

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Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğu belirtilen Bataklık Operasyonu kapsamında, Nejat Daş, Çetin Gören’in de aralarında bulunduğu 73 kişi hakkında Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. İddianamede, şüpheli Çetin Gören, 2011 yılı itibarıyla bağlantılı olduğu sebze ve meyve firmaları aracılığıyla Güney Amerika’dan Avrupa’ya 15 tonun üzerinde kokain sevkiyatı yaptığı, uyuşturucudan elde ettiği gelirleri Hollanda’dan Türkiye’ye naklettiği bu paraları akrabaları veya kendi üzerine aldığı gayrimenkullerle ve araç alım satım firması üzerinden akladığının tespit edildiği aktarılmıştı.