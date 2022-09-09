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'Türk Escobar'a tahliye

Güncelleme Tarihi:

#Nejat Daş#Uyuşturucu#Türk Escobar
Türk Escobara tahliye
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 07:00

Uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen Nejat Daş ve Çetin Gören’in de aralarında bulunduğu 73 sanıklı davada tutuklu sanık kalmadı. Davanın dünkü duruşmasında Daş ve Gören’in de aralarında bulunduğu 8 sanığın tahliyesine karar verildi. Davanın iddianamesinde Daş için “Türk Escobar” nitelendirilmesi yapılmıştı.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğu belirtilen Bataklık Operasyonu kapsamında, Nejat Daş, Çetin Gören’in de aralarında bulunduğu 73 kişi hakkında Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. İddianamede, şüpheli Çetin Gören, 2011 yılı itibarıyla bağlantılı olduğu sebze ve meyve firmaları aracılığıyla Güney Amerika’dan Avrupa’ya 15 tonun üzerinde kokain sevkiyatı yaptığı, uyuşturucudan elde ettiği gelirleri Hollanda’dan Türkiye’ye naklettiği bu paraları akrabaları veya kendi üzerine aldığı gayrimenkullerle ve araç alım satım firması üzerinden akladığının tespit edildiği aktarılmıştı.

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#Nejat Daş#Uyuşturucu#Türk Escobar

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