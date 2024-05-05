Türk elçiye özel görev! Büyükelçi Paçacı, İslamofobiyle mücadele Özel Temsilcisi oldu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katıldığı İİT’nin Gambiya’nın başkenti Banjul’da gerçekleştirilen 15. Zirvesi’nde ayrıca, Gazze’de saldırılara devam eden İsrail’e karşı önemli kararlar da alındı. İsrail’in savaş ve insanlık suçlarının önlenmesine dönük diplomatik, ekonomik ve siyasi her türlü tedbiri alma çağrısında bulunulan Zirvede, İİT kararlarını uygulamayan üye devletlerin üyeliklerinin riske girebileceği sinyali verilerek, hukuki tedbirler uygulanacağı belirtildi.



İSLAM DÜNYASININ GÖRÜŞLERİNİ AKTARACAK



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Büyükelçi Mehmet Paçacı, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 4-5 Mayıs’ta Banjul’da gerçekleştirilen 15. Zirvesi’nde İİT Genel Sekreteri’nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atanmıştır. Büyükelçi Paçacı’nın bu görevi başarıyla yürüteceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle, İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda uluslararası toplumun ortak bir tutum sergilemesi ve kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini hatırlatıyoruz” denildi.



Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, sadece geçen yıl tüm dünyada 602 ırkçı, yabancı düşmanı ve İslam karşıtı saldırı gerçekleşti. 2022’de İslamabad’da yapılan İİT Dışişleri Bakanları Konseyi’nde İslamofobi ile mücadele için Genel Sekreterin bir Özel Temsilci atamasını istendiğini hatırlatan diplomatik kaynaklar, AGİT, Avrupa Konseyi ve benzeri uluslararası örgütlerin dini hoşgörüsüzlükle mücadele için temsilcileri varken, İİT’in böyle bir Özel Temsilcisi olmaması önemli bir eksiklik olduğunu dile getirdi. Kaynaklar, Özel Temsilcinin, özellikle Batı Avrupa ülkelerinde giderek artan İslam karşıtı eylemler karşısında, İslam dünyasının görüş ve duruşunu karar alıcılara, kanaat önderlerine ve uluslararası kamuoyuna aktarmasının öngörüldüğünü söyledi. Özel Temsilcinin ayrıca, artan İslamofobinin temel nedenleri hakkında raporlar hazırlayarak, yetkililerin ve kamuoyunun dikkatine getirmesi bekleniyor. KARARLARA



UYMAYAN DEVLETLERE TEDBİR



Gambiya’daki Zirve’de, İsrail’in savaş ve insanlık suçlarının önlenmesine dönük diplomatik, ekonomik ve siyasi her türlü tedbiri alma çağrısında bulunuldu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İİT kararlarını uygulamayan üye devletlere karşı, üyeliğin askıya alınması dahil, hukuki tedbirler uygulanması ve bu konuyu ele almak üzere bir toplantı düzenlenmesi karara bağlandı. İsrail’le işbirliği yapan ülkelerin soykırıma varan suçlara ortaklık ettiği vurgulanırken, Filistinlilere koruma sağlanması kararı da alındı.



‘İZOLE İSRAİL’ İÇİN ÖNERİLER



Kaynaklar, Türkiye’nin önerileri sonucu kararlara eklenen tedbirleri ise şöyle sıraladı:



“Gazze’deki suçlardan sorumlu özel ve tüzel kişilerin varlıklarının dondurulması, İsrail’in uluslararası spor, kültürel ve ekonomik etkinlik ve faaliyetlerden men edilmesi yönünde çaba harcanması, İsrail’in uluslararası örgüt ve forumlardan ihracı konusunda çaba harcanması, üye devletlere, Uluslararası Adalet Divanı’ndaki soykırım davasına müdahil olma çağrısı.”



PKK/YPG ORTAK TEHDİT



Zirve'de, Kıbrıs meselesine ve Batı Trakya Türk azınlığın durumuna ilişkin konularda İslam dünyasının dayanışmasını teyit eden kararlar alındığını belirten kaynaklar, Nihai Bildiri’de PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin ortak tehdit olduğunun da karara bağlandığını aktardı. 2025 yılında gerçekleştirilecek İİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının ise Türkiye’de yapılması kararlaştırıldığı bildirildi.



BÜYÜKELÇİ PAÇACI KİMDİR?



Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Büyükelçi Mehmet Paçacı 1983 yılında aynı fakültede Araştırma Görevlisi olarak akademik çalışmalarına başladı. 1989 yılında Tefsir alanındaki doktorasını tamamladı. Yurt dışında araştırmalarda bulundu ve çeşitli ülkelerde misafir Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Kur’an’ın Tefsir Edilmesi ve Anlaşılması ile ilgili Yorumsal Sorunlar, Kur’an Mesajının arka planı olarak İslam öncesi kültür ve Sami kültürü, Kur’an’ın Yorumlanmasındaki Modern Yaklaşımlarla Geleneksel İslamiyet Anlayışının Karşılaştırılması gibi konularla ilgilendi. “Kutsal Kitaplarda Ölüm Ötesi”, “Kur’an’a Giriş”, makalelerinden oluşan “Kur'an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz?” ile “Çağdaş Dönemde Kur’an ve Tefsire Ne Oldu?” yayımlanmış kitapları arasında. 2008- 2011 yılları arasında Washington’da Türkiye Cumhuriyeti adına diplomatik hizmette bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Vatikan Büyükelçiliği yaptı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevinde de bulunan Paçacı, 2022 yılı itibarıyla Türkiye'nin Pakistan Büyükelçisi olarak görev yapıyor.



FİDAN’DAN İSLAM DÜNYASINA BİRLİK ÇAĞRISI



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya’nın başkenti Banjul’da düzenlenen İİT zirvesinde iki gün boyunca kritik temaslarda bulundu. Bakan Fidan çok sayıda muhatabıyla görüşürken, toplantıda yaptığı konuşmada İsrail’e karşı İslam dünyasına birlik çağrısı yaptı.

İsrail’in hesap vermesi gerektiği halde cezasız kaldığına dikkat çeken Fidan, “Filistinlileri savunmak için safları sıklaştırmak tüm ümmetin görevidir. Bu bizim sınavımızdır. Birlik olabileceğimizi kanıtlamalıyız. İslam aleminin diplomatik yollar ve gerektiğinde zorlayıcı önlemler aracılığıyla sonuç alabileceğini göstermeliyiz. İslam tarihi yıkıcı bölünmelerle doludur. Bugün bu hataları tekrarlayamayız. Filistin davası bölgesel rekabetlere kurban edilemez. İslam aleminin dayanışması ve birlikteliği kaybolursa, tek kazanan İsrail ve destekçileri olacaktır” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin İsrail'e karşı tam ticaret yasağı getirdiğini de hatırlatan Fidan, “Birkaç gün önce de Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı soykırım davasına müdahil olma kararımızı açıkladık İsrail'in cezasız kalmaması için mümkün olan tüm diplomatik yolları kullanacağız, hiçbir girişimden kaçınmayacağız” dedi.