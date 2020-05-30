Türk ekonomisi zirveye çıktı

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyüdü ve şu ana kadar veri açıklayan tüm ülkeleri geride bıraktı. Koronavirüse rağmen Türk ekonomisini zirveye çıkartan büyümede vatandaşın ve devletin tüketimi başı çekerken, yıla iyi başlayan sanayi üretimi de ekonomiye destek verdi. Mart ayının son iki haftasında başlayan koronavirüs salgının büyüme verilerine ilk etkisi de ortaya çıktı ve yüzde 4.5’lik büyüme beklentilerin yaklaşık bir puan gerisinde kaldı. İthalattaki artışa rağmen ihracatın nispeten düşük kalması büyümenin daha iyi gelmesini engelleyen faktörlerden biriydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyüdü. Ekonominin büyüklüğü cari fiyatlarla dolar bazında 758 milyar 116 milyon dolara ulaşırken, Türk Lirası cinsinden 4 trilyon 429 milyon dolar oldu. Sanayi üretimi geçen yıla göre yüzde 6.2 artarken, ekonomiye katkı 1.3 puan oldu. İmalat sanayi yüzde 6.7 büyüme sağladı. Vergi ve sübvansiyonlar yüzde 9.7 artışla büyümeye 1.03 puanlık katkı sağlarken, kamu yönetimindeki yüzde 4.6’lık büyümenin de katkısı 0.55 puan oldu. Hizmet sektörü yüzde 3.4 büyüdü, 0.79 puan katkı verdi. Önceki çeyreklere göre oldukça düşük kalan hizmet sektörünün yılın ikinci çeyreğinde ekonomiye negatif katkı vermesi bekleniyor. Koronavirüs salgının ilk elden etkilediği sektör olarak hizmetler öne çıkıyor. Finans sektörü ilk çeyreği yavaş geçirdi ve geçen yıla göre büyüme yüzde 1.6 oldu. Ekonomiye katkısı ise 0.08 puanda kaldı. Ancak ikinci çeyrekte teşvikler ve paketlerle kredilerde yaşanan büyümenin ekonomiye olumlu katkı vermesi bekleniyor. İnşaat ise küçülmesini sürdürdü. İlk çeyrekte daralma yüzde 1.5 ve ekonomiye negatif etkisi 0.1 puan.

DEVLET TÜKETİMİ YÜZDE 6.2 ARTTI

İlk çeyrekte vatandaşın ve devletin tüketim harcamalarını artırması ekonomik büyümenin en önemli nedenini oluşturdu. Vatandaş tüketimi geçen yıla göre yüzde 5.1 arttı ve bunun katkısı 3.02 puan oldu. Devletin tüketiminde ise yüzde 6.2 artış var.

AVRUPA’YA FARK ATTIK

Türk ekonomisi Avrupa’da en hızlı büyüyen ülke oldu. Aynı dönemde, 27 üyeli Avrupa Birliği (AB) ve 19 üyeli Avro Bölgesi sırasıyla yüzde 3.2 ve yüzde 2.6 daraldı. Türkiye, henüz sonuçları açıklanmayan ülkeler dışındaki tüm AB ülkelerinden daha iyi bir büyüme performansı sergiledi.

