Türk Dünyası’nda KKTC de gözlemci üye

Haberin Devamı

Özbekistan’ın Semerkant şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün sabah ilk önce Türk Devletleri Teşkilatı 9’uncu Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine katıldı. Zirvede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile gözlemci ülkeler Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban yer aldı. Fotoğraf çekiminin ardından başlayan zirvede konuşan Erdoğan, Ukrayna’da devam eden savaşın adil bir barışla sona ermesi için her türlü gayretin gösterildiğini belirterek şöyle devam etti:

Haberin Devamı

“Güney Kafkasya’daki barış süreci can Azerbaycan’ın tüm girişimlerine rağmen halen kırılganlığını koruyor. Şanlı Karabağ Zaferi’nin ikinci yıldönümünde aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. Haklı mücadelesinde olduğu gibi barış arayışlarında da Azerbaycan’ın yanındayız.

FETÖ’YE KARŞI DESTEK

Türkiye olarak PKK/PYD/YPG/FETÖ/DEAŞ ve El Kaide dahil eli kanlı terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen yok edilene kadar durmayacak, teröristlerin inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz. Bir cinayet ve casusluk şebekesi olan FETÖ’yle mücadelemizde siz kardeşlerimizin desteğine güveniyoruz. FETÖ’nün bertaraf edilmesi noktasında sizlerle her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER

2014 yılından bu yana dünyanın en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesiyiz. 3.6 milyonu Suriye’den gelenler olmak üzere yaklaşık 5 milyon mazlumu misafir ediyoruz. Düzensiz göçün engellenmesi ve idaresi konusunda işbirliğimizi artırmamızda fayda görüyoruz. Bu kapsamda ortak güvenlik konsepti geliştirmemiz ve güvenlik konseyi sekreterleri toplantılarını sürdürmemiz isabetli olacaktır.

AYRILMAZ BİR PARÇAMIZ

Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, teşkilatımıza gözlemci üye olmasını kabul ettik. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek çözüm sürecine de katkı sağladık. Bu dayanışma iradesini sergilediğiniz için siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Haberin Devamı

BÖLGEDE ORTAK KORİDOR

Bölgemizde son gelişmeler ortak koridor güzergâhını daha da etkin hale getirmemiz için fırsatlar sunuyor. Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun Ekim 2017’de faaliyete geçmesiyle ortak koridorun önemli bir ayağı tamamlanmıştır. Türkiye olarak aynı amaca hizmet maksadıyla Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Geçişi, İstanbul Havalimanı, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi büyük projeleri hizmete aldık. Güzergâhtaki gümrük ücretlerinin kaldırılması veya azaltılması, yük taşımacılığının kolaylaştırılması ticaret hacmimizi artıracaktır.

Ortak coğrafyamız stratejik enerji koridorlarının kavşağında yer alıyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı küresel düzeyde en başarılı enerji projeleri arasındadır. Güney Gaz Koridoru ise Avrupa’ya gaz taşıyacak dördüncü arter olarak tasarlanmıştır. Trans-Anadolu doğalgaz boru hattının belkemiğini oluşturduğu bu koridor ilave gaz tedariki ile daha da geliştirebilir.”

Haberin Devamı

ÜYE 7 ÜLKEDE FİDAN DİKİLDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi kapsamında bulunduğu Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde 6 ülke lideri ile birlikte 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında meşe fidanı dikti. Program kapsamında Türkiye'de de 1023 noktada aynı anda fidan dikimi yapıldı.

ERDOĞAN’A TÜRK DÜNYASI ALİ NİŞANI

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Türk Dünyası Ali Nişanı takdim edildi. Erdoğan törende “Değerli kardeşlerim öncelikle nezaketiniz ve yaşadığımız bu müstesna hava için şahsım ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Türk Dünyası Ali Nişanı’nın şahsıma tevdi edilmesinden büyük bir onur duyuyorum. Teşkilatımızın uluslararası alandaki görünürlüğünün her geçen gün arttığını memnuniyetle müşahede ediyorum. Ortak çaba ve özverimizin ürünü olan teşkilatımızın bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen herkese bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Haberin Devamı

52 YIL BİZİ AB KAPISINDA SÜRÜNDÜRDÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği’ne de şöyle seslendi:

“Bir gözlemci üye olarak Viktor Orban (Macaristan Başbakanı) kardeşime Avrupa ile Türk dünyası arasında oluşturduğu köprü nedeniyle çok teşekkür ediyorum ve adeta aynı kökten gelme bir havayı estiriyor, bundan dolayı da Avrupa Birliği içerisindeki demokrasi mücadelesi sebebiyle kendisini kutluyor ve tebrik ediyorum. Bu mücadeleyi vermek herkesin kârı değil. Avrupa Birliği kapısında 52 yıldır bizi süründürdüler. Hâlâ aynı şeyi yapıyorlar. Ama biz de onlara gerekeni, gerektiği zamanda cevabını vereceğiz. Buradan yine sesleniyorum.”

Haberin Devamı

FİRST LADY’LERİN SIFIR ATIK SÖZÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, zirveye katılan liderlerin eşleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan’ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le imzaladığı Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’na First Lady’ler de destek verdi. Emine Erdoğan, “Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’na imza atarak küresel çağrımıza destek veren Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Ziroat Mirziyoyeva’ya, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın eşi Mehriban Aliyeva’ya ve Macaristan Başbakanı’nın eşi Aniko Levai’ye teşekkür ediyorum” mesajını paylaştı.