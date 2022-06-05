Türk dünyası Kastamonu’da buluştu: Yakutistan’dan Gagavuzya’ya...

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Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun ev sahipliği yaptığı Türk Dünyası Günleri’ne MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Eğitim Kültür Ataşesi Rauf Ataöv, Irak Türkmen Cephesi eski Başkanı Erşat Salihi, Gagavuz Kültür Bakanı Marina Semenova’nın yanı sıra Macaristan, Güney Kore, Azerbaycan, Moğolistan’ın Turan Vakfı başkanları ile çevre il ve ilçelerden gelen belediye başkanları katıldı.



Türk toplulukları üç gün boyunca meydanda kurulan çadırlarda eski Türk kültürünü yaşatıp, yöresel dans ve müzik gösterileri ile el sanatları ürünlerini sergiledi. Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Misafirlerimiz arasında 3 günlük yoldan gelen var, 3 saatlik yoldan gelen de. Ama biliyorum ki herkes gönülden geldi. Bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi ve her yıl daha da fazla katılım ile tekrarlamayı planlıyoruz” dedi. Etkinliğe Şor Türkleri, Halaç Türkleri, Kaşkay Türkleri, Macaristan, Şekelistan, Güney Kore, Azerbaycan, Güney Azerbeycan, Moğolistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Altay Cumhuriyeti, Gagavuzya, Türkmen Sahra, Hakasya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Yakutistan, Finlandiya, Şahseven Türkleri, Kuzey Makedonya, Başkurdistan, Tataristan, Tuva, Kırım, Nogay Türkleri ve Doğu Türkistan’dan katılım oldu.