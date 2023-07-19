Türk doktora şeref madalyası

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Törende Dr. İsmail Baloğlu’na ödülü Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König takdim etti. König, Baloğlu’nun Antalya-Nürnberg kardeş şehir olmasında çok emek harcadığını, 2003 yılında Cumhurbaşkanlığı liyakat nişanı, 2010 yılında Bavyera eyalet likayat nişanı aldığını hatırlattı. Türk-Alman Tabipler Birliği’nin onursal başkanlığını yapan Dr. Baloğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi:

44 YILLIK NÜRNBERG’Lİ

“Almanya’ya lisan öğrenmek için 1977 yılında Goethe Enstitüsü’ne geldim. O yıllarda Almanya’da inanılmaz bir doktor kıtlığı vardı ve hastaneler beni Goethe Enstitüsü’nde buldu. 24 yaşında geldiğim Almanya’da, nasipse bu sene 70 yaşına basacağım. Nürnberg’de 44 senemi doldurdum. Nürnberg’in şehrini çok ama çok seviyorum. Nürnberg’in Belediye Başkanı Marcus König’den, manevi değeri bu kadar büyük madalya almak beni çok duygulandırdı” dedi.