Türk doktora altın onay... Tümörün büyümesini durdurdu

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Türk radyolog Prof. Dr. Rahmi Öklü’nün ABD’deki dünyaca ünlü Mayo Clinic’teki laboratuvarında geliştirdiği damar tıkanıklığı ve kanser tedavisi için damara enjekte edilen hidrojel, klinik çalışmaları Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapıldıktan sonra Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu’ndan (FDA) onay almayı başardı.

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TIPTA BİR İLK

Dr. Öklü’nün geliştirdiği yöntemin tıpta bir ilk oluşu ve ilk defa FDA onayı alması, tıp dünyasında ‘Altın Standart’ olarak gösteriliyor. FDA, kanser tedavisinde ilk kez damar içinden uygulanan bir biyomateryale onay verirken, Dr. Öklü’nün kurduğu Obsidio şirketinin değerinin 400 milyon dolara ulaştığı belirtildi. Kanserli alana direkt ulaşma imkanı tanıyan hidrojel yöntemi, anevrizma tedavilerinde de yeni bir yaklaşım sunuyor.





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Öklü’nün ‘Shear-Thinning’ adını verdiği hidrojel, damar içi tıkanıklıklar ya da anevrizmalarda kan akışını kontrol imkanı tanırken, kanser tedavisinde de tümörlere kan akışını azaltma olanağı sunuyor. Damara girerek minimal invazivle iletilmek üzere tasarlanan bu embolik hidrojel, Obsidio ismiyle çok yakında ABD’de piyasaya sürülecek.

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MÜTHİŞ KARİYER

Dr. Öklü Northwestern Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi, Yale Üniversitesi’nden lisans derecesini ve Cambridge Üniversitesi’nden biyokimya doktora derecesini aldı. Cerrahi ve radyoloji eğitimini Columbia Üniversitesi NY Presbiteryen Hastanesi’nde tamamladı. Vasküler ve girişimsel radyoloji dalında Massachusetts Genel Hastanesi Harvard Tıp Fakültesi’nde çalıştı. 2016’dan bugüne ABD Mayo Clinic Vasküler ve Girişimsel Radyoloji Anabilim Dalı Profesörü ve tıbbi cihaz geliştiren laboratuvarın direktörü. Koç Üniversitesi’nde de profesör olan Öklü, Koç Sağlık Grubu’nun da yönetim kurulunda. Girişimsel radyoloji alanında dünyanın önde gelen isimlerinden olan Dr. Öklü’nün 6 adet ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH), Araştırma Projesi (RO1) desteği var.





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Arizona Eyaleti’nin Scottsdale şehrindeki laboratuvarında biyomaterial jel ve diğer çalışmaları, hastalarının tedavisinde karşılaştığı sorunlardan ilham alarak geliştiren Dr. Öklü, daha öğrencilik yaşlarında Ali Koç tarafından keşfedildiğini söylüyor. Uzun süren eğitim sürecinde mentörlüğü ve kendisine sağladığı burs ile her zaman yanında olan Ali Koç’un desteğini hiç unutmadığını ve Türkiye’ye olan bağlılığı nedeniyle geliştirdiği tedavinin klinik çalışmaları için Türkiye’yi tercih ettiğini belirtiyor.

ŞİRKETİN DEĞERİ ARTTI

Dr. Rahmi Öklü’nün kurduğu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Sağlık Görevlisi olduğu Obsidio’nun değeri, FDA onayı alması sonrasında 400 milyon dolar olarak gösteriliyor. Laboratuvar çalışmalarındaki etkinliği gösterilmiş ve “Science” dergisinde kapak olan tedavi yönteminin klinik çalışmalarının yürütücülüğünü Cerrahpasa Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji Dalından Prof. Dr. Fatih Gülşen yaptı.





Hürriyet, Prof. Dr. Rahmi Öklü’nün çalışmalarını yakından takip etti, ilaçla ilgili gelişmeleri okurlarına duyurdu.