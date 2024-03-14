Türk doktor Furkan Burak ABD’nin en iyileri listesinde

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Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisiyken 2007’de Prof. Dr. Aziz Sancar’ın davetiyle, onun laboratuvarında 3 ay araştırmacı olarak çalışan Furkan Burak, okulundan mezun olduktan sonra yine Prof. Sancar’ın referansıyla Harvard Üniversitesi’nin Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölümü’nde göreve başladı. Çalışmalarını yaklaşık 12 yıldır Harvard Tıp Fakültesi’nde sürdüren ve şu anda obeziteye karşı geliştirdiği ilacın insanlı deneylerine devam eden Dr. Burak kariyerini, çalışmalarını ve elde ettiği son başarıyı şöyle anlattı:

PROF. HOTAMIŞLIGİL DUYURDU

“Castle Connolly bağımsız örgütünün ABD’deki bütün hekimlerin sadece yüzde 6’sının girebildiği bu listeye iki yıl üst üste en genç hekim olarak seçilmek beni çok mutlu etti. Boston Magazine dergisinde de şehrin en iyi doktorlarından biri olarak gösterilince ABD’de aranan bir doktor oluyorsunuz. Bu benim için manevi değeri yüksek bir başarı. Kariyerimde önemli bir noktada yer alan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil bunu sosyal medya hesabından duyurdu. Sizi yetiştiren hocalarınıza karşı ‘yüzünüzü kara çıkarmadım’ hissiyatı çok kıymetli.

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Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil

SANCAR: FURKAN İLK 3’TE

Aziz Hoca’yla çalışırken insanlığa nasıl katkı sağlayabileceğimi gördüm. Staj bitip dönünce şişmanlığın ve diyabetin yol açtığı hastalıklar üzerine çalışma başlattım. Bu çalışmalar sonucunda 4’üncü sınıfta Harvard Tıp Fakültesi Joslin Diyabet Merkezi’ne kabul aldım. Aziz Sancar’ın referans mektubunda yazdığı ‘bu zamana kadar çalıştığım tüm stajyerler arasında Furkan’ı ilk 3’e koyuyorum’ cümlesini hiç unutmuyorum.”

23 yaşında Harvard’ın en genç doktoru olarak, moleküler metabolizma üzerine araştırmalar yapmaya başlayan Dr. Burak şöyle devam etti: “Prof. Dr. Hotamışlıgil ile çalışarak obezite ve diyabette yeni mekanizmalar bulduk, ilaçlar geliştirdik. 32 yaşındayken Harvard Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladım. Bir yandan hastanede obezite hastalarını görüyorum, bir yandan laboratuvarda obezite ve ilişkili hastalıklara karşı tedavi geliştirmek üzere çalışmalara devam ediyorum. Geldiğimiz aşamada klinik araştırma grubumuzla keşfettiğimiz bir molekülün obezite tedavisinde kullanımı için insanlı deneyler yürütüyoruz. Ayrıca Harvard ve MIT’nin ortak programı kapsamında iki üniversitede ders veriyorum.”

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TÜRKİYE’NİN ELÇİLERİYİZ

Dr. Burak: “Kendimi hiç ülkemden ayrı düşünmedim. Buradan köprü projeler kurup Türkiye’ye kanalize etmek, yaptığım işi daha anlamlı kılıyor. Biz kendimizi görev yeri değişmiş Türkiye’nin elçileri olarak görüyoruz.”