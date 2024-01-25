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Türk bayrağına bıçakla saldıran şahıs tutuklandı... İşte ifadesi

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#Antalya#Bayrak#Türk Bayrağı
Türk bayrağına bıçakla saldıran şahıs tutuklandı... İşte ifadesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 16:58

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir lokantanın tabelasına asılı Türk bayrağının alt tarafını bıçakla kesen S.Ö., yakalanıp, tutuklandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 23 Ocak'ta saat 21.50'de Şekerhane Mahallesi Eczacılar Sokak'ta meydana geldi. Sabah lokantaya gelen personel, tabelada asılı olan Türk bayrağının alt tarafının kesildiğini fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen lokanta çalışanları, iş yerinin önünde elinde bıçakla yürüyen şüpheliyi gördü. İhbarla gelip kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin S.Ö. olduğunu belirledi. Polisin S.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı.

Türk bayrağına bıçakla saldıran şahıs tutuklandı... İşte ifadesi

İLAÇ KULLANDIĞIM İÇİN BİLİNCİM YERİNDE DEĞİLDİ

İfadesinde olay öncesi alkol aldığını, beraberinde sakinleştirici ilaç kullandığı için bilincinin yerinde olmadığını öne süren S.Ö., öncesinde tartıştığı kişiyle olası kavga anında eline sarmak için bayraktan bir parça kestiğini söyledi. Şüpheli ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe 'bayrağa hakaret' suçundan tutuklandı.

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Türk bayrağına bıçakla saldıran şahıs tutuklandı... İşte ifadesi

Kamera kayıtlarında S.Ö.'nün elinde bıçakla iş yerinin önünden geçip, hızla döndüğü anlar yer aldı. Lokanta çalışanları olayın ardından iş yerine asılı bayrağı yeniledi. 

Türk bayrağına bıçakla saldıran şahıs tutuklandı... İşte ifadesi

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#Antalya#Bayrak#Türk Bayrağı

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