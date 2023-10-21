Türk basınının acı kaybı... Rauf Tamer hayatını kaybetti

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Rauf Tamer 1937 yılında Sivas’ta dünyaya geldi, Bursa Erkek Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1959 yılında Cumhuriyet gazetesinde spor muhabiri olarak başlayan Rauf Tamer daha sonra Ekspres, Tasvir, Yeni İstanbul, Tercüman, Hürriyet, Sabah ve Star gazetelerinin de arasında olduğu çok sayıda gazetede görev yaptı. Rauf Tamer uzun yıllardır Posta gazetesinde gündemi değerlendiren yazılar yazıyordu.

ALTI KİTABI VAR

2010 yılında Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne layık görülen Rauf Tamer’in yayınlanmış 6 kitabı var. Rauf Tamer, eşi Nuriye İlkay Tamer’i 2019 yılında kaybetmişti.