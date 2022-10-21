Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı AKINCI operatörleri mezun oldu

Güncelleme Tarihi:

#Bayraktar#Akıncı#OPERATÖR
Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı AKINCI operatörleri mezun oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 21:46

Baykar tarafından Bayraktar AKINCI Operatörlüğü eğitimi verilen Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı kursiyerler eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

Haberin Devamı

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’yı (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) sahada kullanacak ekiplerin eğitimi başarıyla devam ediyor.

110 KURSİYER MEZUN OLDU

AKINCI 6. Eğitim Dönemi kapsamında Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan güvenlik güçlerinde Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nı kullanmak üzere; Pilot, Faydalı Yük Operatörü, Mekanik/Motor Teknisyeni, Elektronik/Yer Kontrol İstasyon Operatörü ve Silah Operatörü olarak görev yapacak toplam 110 kursiyer eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı AKINCI operatörleri mezun oldu


MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ

Tekirdağ, Çorlu’da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde yapılan mezuniyet törenine katılan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, üç toplumun güçlü manevi bağı ile kardeşliğine değinerek; ifa edilecek görevlerde ahlak, adalet ve doğru yoldan ayrılmamaya vurgu yaptı. Törene katılan Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Memmedov, kursu birinci olarak tamamlayan Azerbaycanlı öğrencilere diploma ve hediyelerini verdi.

Haberin Devamı

GELİRLERİN %98’İ İHRACATTAN

Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin %75’ini ihracattan kazandı. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu tescillenen Baykar, 2022’de ise gelirinin yüzde 98’ini ihracattan elde etti.

Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı AKINCI operatörleri mezun oldu


DÖRT ÜLKE İLE İHRACAT SÖZLEŞMESİ

Güvenlik güçlerinin envanterine girdiği günden itibaren aktif bir şekilde operasyonel olarak kullanılan Bayraktar AKINCI için şimdiye kadar 4 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. AKINCI ile ilgilenen birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanabilecek olan AKINCI’ya farklı mühimmatların entegrasyon çalışmaları devam ediyor.

Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı AKINCI operatörleri mezun oldu


Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayraktar#Akıncı#OPERATÖR

BAKMADAN GEÇME!

Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Trussın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

#Liz Truss
Ortadan kaybolduğunda henüz 19 yaşındaydı... Çeyrek asırlık Kristin Smart davasında bir perde kapandı

Ortadan kaybolduğunda henüz 19 yaşındaydı... Çeyrek asırlık Kristin Smart davasında bir perde kapandı

#Kristin Smart
Yasadışı bahse baskın 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu

Yasadışı bahse baskın! 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu

#Halil Falyalı

BAKMADAN GEÇME!

Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Trussın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

#Liz Truss
Ortadan kaybolduğunda henüz 19 yaşındaydı... Çeyrek asırlık Kristin Smart davasında bir perde kapandı

Ortadan kaybolduğunda henüz 19 yaşındaydı... Çeyrek asırlık Kristin Smart davasında bir perde kapandı

#Kristin Smart
Yasadışı bahse baskın 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu

Yasadışı bahse baskın! 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu

#Halil Falyalı