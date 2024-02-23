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Türk askerleri tatbikat için Polonya’da... NATO'dan açıklama

Güncelleme Tarihi:

#NATO#Polonya'#Asker
Türk askerleri tatbikat için Polonya’da... NATOdan açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2024 11:48

Türk askerleri, NATO’nun Steadfast Defender 24 tatbikatının parçası olan Brilliant Jump 24 tatbikatı için Polonya Szczecin Goleniow Havaalanına ulaştı. NATO, “Polonya’ya hoş geldiniz. Türk birlikleri, Steadfast Defender24'ün bir parçası olan Brilliant Jump 24 tatbikatı için Szczecin Goleniow Havalimanı'na geldi. Müttefikler ve ortaklarla bilgi, uzmanlık ve en iyi uygulamaları paylaşmaya hazırlar” açıklamasında bulundu.

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Türk askerleri Kuzey Polonya'daki Drawsko Pomorskie Eğitim alanında devam eden Steadfast Defender tatbikatının bir parçası olan Brilliant Jump 2024 tatbikatına katılmak üzere bugün Szczecin Goleniow Havaalanına dün geldi. NATO yaptığı açıklamada, “Polonya’ya hoş geldiniz. Türk birlikleri, Steadfast Defender24'ün bir parçası olan Brilliant Jump 24 tatbikatı için Szczecin Goleniow Havalimanı'na geldi. Müttefikler ve ortaklarla bilgi, uzmanlık ve en iyi uygulamaları paylaşmaya hazırlar” dedi.

Türk askerleri tatbikat için Polonya’da... NATOdan açıklama

Tatbikatın NATO'nun öncü gücü olan Çok Yüksek Hazırlık Müşterek Görev Gücü'nü (VJTF) oluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirten NATO Brilliant Jump tatbikatı ile ilgili, “Brilliant Jump Tatbikatı, NATO'nun VJTF'sini konuşlandırmanın planlanması ve yürütülmesi konusunda eğitimi test ederek, onların potansiyel çok boyutlu bir silahlı krize müdahale etme yeteneklerini geliştirir” ifadelerini kullandı. NATO ayrıca, tatbikata Arnavutluk, Polonya, İspanya, Türkiye ve Birleşik Krallık olmak üzere 5 NATO ülkesinden 3 bin personelin ve 700 aracın katılacağını belirtti.

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#NATO#Polonya'#Asker

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