Turizmde hedef ‘dijital göçebeler’: Gel bizden çalış

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), yurtdışı tanıtımına açılan web portalında ‘GoTürkiye’ üzerinden hedefleri arasına ‘dijital göçebeleri’ de aldı. Portalında ‘dijital göçebeler’ başlığıyla yeni bir sayfa açan TGA, ziyaretçileri İstanbul ve Dalaman’a davet etti. GoTürkiye, ‘dijital göçebelere’ yönelik ‘Keşfet ve İstanbul’da çalış’, ‘Keşfet ve Dalaman’da çalış’ ve ‘Türkiye’de çalışmak’ olmak üzere üç konu başlığıyla şu daveti yaptı:

ALTIN KUMLAR ANTİK KENTLER

“İmparatorlukların kesişme noktasını keşfederek İstanbul’da çalışmaya ne dersiniz? Dalaman’da altın kumlar ve turkuaz denizin üzerinde rahatlayarak çalışmak? Dinamik insanlarla hareketli gecelerin tadını çıkararak İzmir’de çalışmak? Bin yıllık antik kentler, ormanlar arasına gizlenmiş eşsiz koylar, turkuaz denizler, dinamik insanlar ve büyük şehirler... Türkiye’de hepsi var.

Haberin Devamı

Ayrıca bu güzel ülke, güçlü altyapı hizmetleri ile ekonomi ve iş açısından dünyanın en büyük ülkelerinden biridir. Dijital göçebeyseniz, uzun süre aynı ofiste çalışmayı sevmiyorsanız, Türkiye size en iyi seçenekleri sunacak.

ORTAK OFİSTE KİRALIK MASA

“İstanbul, yapacak bir şey ararken sayısız seçenekler sunmaktadır ziyaretçilerine. Camiler, kiliseler, sarnıçlar ve eski ahşap evler dahil olmak üzere tarihi binaları keşfetmek birkaç gün sürecektir.

Mümkünse İstanbul’un büyük kulüpleri arasındaki derbi maçına katılma şansını kaçırmayın; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray. Deneyim gerçekten eşsizdir. Öte yandan İstanbul çok zengin bir eğlence ortamına sahiptir. Şehirde pek çok bar, gece kulübü ve disko bulunmaktadır. İstanbul’da ideal bir işyerini oluşturmayı düşünmenize gerek yoktur.

Aradığınız ofis ortamı sizin için oluşturulmuştur zaten. Şehirdeki ortak bir ofiste, kolaylıkla masa veya ofis kiralayabilirsiniz.

Haberin Devamı

Yalnız çalışıyorsanız ortak ofislerde kolaylıkla bir masa da kiralayabilirsiniz.

Grup halinde çalışıyorsanız tüm ihtiyaçlar için tasarlanmış, kullanıma hazır bir ofis kiralayabilirsiniz. İstanbul’un ortak ofis alanlarında tam donanımlı toplantı hizmetleri de mevcuttur.”

DALAMAN’DA MAVİ YENGEÇ

'Portalda, “Keşfet ve Dalaman’da çalış” başlığıyla da şunlar aktarıldı: “Muğla’ya bağlı bir ilçe olan Dalaman, Ege’nin turkuaz rengi sahilinde yer almaktadır. Sessiz ve sakin bir ortamda zamanınızı geçirebileceğiniz birçok lüks ve büyük otel ile muhteşem butik otellere ev sahipliği yapmaktadır. Mutfak kültürü, Ege mutfağının bir parçası olarak tanımlanabilir. Ege mutfağının tanımlayıcı özelliği; yerel, taze malzemeler kullanılması, bunun sonucunda ise çok ağır olmayan lezzetli yemekler sunmaktır. Kaliteli zeytinyağları, çeşitli otlar ve baharatlardan oluşan geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Balık ve deniz ürünlerinin bu sahil kasabasında sofraların vazgeçilmezi olması da şaşırtıcı değildir. Deniz ürünlerini seviyorsanız Dalaman’da mavi yengeci tatmayı ihmal etmeyin.

Haberin Devamı

RAFTİNG YAP

Zeytin, Ege mutfağının vazgeçilmez bir parçasıdır. Keçi sütlerilezzetli yoğurtlar, peynirler ve diğer süt ürünlerini üretmek için kullanılmaktadır. Doğa ile tarihin mükemmel bir uyum içinde olduğu Dalaman, yeşil ve mavinin bir arada dans ettiği eşsiz bir yerdir. Yedi kilometre uzunluğundaki meşhur Sarıgerme Plajı ve eşsiz Ekincik Koyu, Dalaman’da bulunmaktadır. İlçeden akan Dalaman Çayı rafting için oldukça uygundur. Dalaman, Ege’nin en hareketli beldelerinden biri olan Marmaris’e araçla sadece 90 dakika uzaklıktadır. Marmaris, sınırsız sayıda aktivite seçeneği sunar ziyaretçilerine.”

Haberin Devamı

İSTANBUL SAKİNİ OL

'Portalda, “Keşfet ve İstanbul’da çalış” başlığıyla da İstanbul’dan şu sözlerle bahsedildi: “İstanbul, bin yıllık medeniyetlerin yollarının kesiştiği tarihi bir merkez. İstanbul’dan çalışmaya ve bu muhteşem şehri keşfetmeye, devasa bir metropolün sakini olmaya ne dersiniz? Nerede kalacağınıza karar verirken seçim yapabileceğiniz pek çok seçenek bulunmaktadır. Öncelikle ne tür bir mahallede yaşamak istediğinize karar vermelisiniz. Sultanahmet tarihin kalbinin attığı bir semttir. Kabataş ve Beşiktaş hem yerli halkı hem de turisti çeken dinamik ve renkli semtlerdendir. Kadıköy, İstanbul’un Asya yakasının en dinamik ilçesidir.

Haberin Devamı

MEYHANEYE GİT MEZELERİ DENE

İstanbul, bir gastronomi cennetidir. Pek çok kaliteli restorana ve dünyaca ünlü şeflere ev sahipliği yapmaktadır. İstanbul’daki fine dining restoranlarının birçoğurakının, Türk şarabının tadını çıkaracağınız muhteşem bir Boğaz manzarasına sahiptir. Soru ‘İstanbul’da ne, nerede yenir?’ ise meyhane ve rakı kültüründen de bahsetmek gerekir. Kelimenin tam anlamıyla ‘şarap evleri’ anlamına gelen meyhanelere gitmek eşsiz bir yerel deneyimdir. Burada geleneksel olarak sunulan başlıca içecek, Türkiye’ye özgü üzümlerden yapılan anason aromalı, alkollü bir içecek olan rakıdır. Taksim’de Nevizade Caddesi’nde, Karaköy’ün dar sokaklarında veya Boğaz kıyısında yer alan çeşitli meyhaneler sizi bekliyor. Türk sokak yemeklerinden de bahsetmek gerekir. İşte vazgeçilmez 10 İstanbul sokak yemeği: Simit, balık ekmek, kestane, tantuni, midye dolma, kumpir, tavuk pilav, çiğ köfte, buzda taze badem.”

AYDA 3 BİN DOLAR GELİR ŞARTI DİJİTAL GÖÇEBE VİZESİ VERİLECEK

Dijital göçebelere özel oluşturulan başvuru platformu ile vize kolaylığı da sağlanıyor. Bunun için ‘Dijital Göçebe Vizesi’ alınması gerekiyor. Vizeye başvuru şartları arasında ‘21-55 yaş arasında olmak’, ‘dijital göçebe olduğunuzu kanıtlayan belgeleri sunmak’, ‘üniversite mezunu olmak’ ve ‘aylık 3 bin veya yıllık 36 bin ABD doları gelir elde etmek’ yer alıyor. Bu belgeleri sağlayanlara ‘Dijital Göçebe Tespit Belgesi’ veriliyor. Bu belge ile de Türkiye’nin vize merkezi/konsolosluklarına Dijital Göçebe Vizesi için başvuruda bulunuluyor.