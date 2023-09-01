Turizm merkezi Kaş’taki taksicilerin taksimetre oyunu

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Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kaş’ta ise taksicilerin belirlediği sabit fiyat üzerinden yolculuk yapılıyor.

‘FİYATLAR SABİT’

Taksimetrenin kartvizit ile kapalı olduğu ve 80 lira tutan yolculuğa 120 lira istendiği bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; taksi şoförü, taksimetre açılmadığını belirtip belirlenen sabit fiyatları söylüyor. Şoför, merkezden 1.5 kilometre uzaklıktaki mesafe için 200 TL, 3 kilometre mesafedeki Çukurbağ Yarımadası’nın girişi için 250 TL istendiğini anlatıyor. Kaş’taki tek taksi durağı ile yapılan ve kaydedilen telefon görüşmesinde ise görevli, Kaş merkezdeki bir otelden 5.5 kilometre uzaktaki otogara 250 liraya götürüldüğünü, taksimetre açılmadığını söyledi. Diğer yandan taksi durağı önündeki fiyat tabelasında, fiyatların yazılı olmadığı görüldü.