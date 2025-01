Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtladı: İtfaiye uyarsaydı o otel kapatılırdı

Haberin Devamı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün akşam CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu ‘Tarafsız Bölge Özel’ programına konuk oldu, Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

İlk haberi aldığınızda neler yaşadınız?

İçişleri Bakanımızla olay yeri bölgesine intikal ettik. Olay yerinde incelemelerde bulunduk ve sonrasında kriz esnasında değerlendirmelerde bulunduk. Durum netleşmeye başlayınca basın toplantımızı yaptık.Basın toplantısından önce Tanju Bey basına bilgelendirmelerle ilgili iki kere açıklamada bulunduğu için basın toplantısı sırasında yangın yeterlilik belgesi ile ilgili kısa bir açıklamada bulunmak zorunda kaldım. 78 canımızı kaybettik ben de babayım iki küçük evladım var. Kıllarına zarar gelse hepimiz üzülürüz. İnsanlar evlatlarını ailelerini kaybettiler. Bu kadar acılı süreçte, insanlar cenazelerini teslim almadan açıkçası kanal kanal dolaşmak istemedim. Bugüne kadar beklememin ana sebebi buydu. Bir kaç gün daha bekleyecektim ama o kadar bilgi kirliliği oldu ki yayına çıkmak istedim. Defin işlemlerinin tamamlanmasını bekleyecektim. Çok büyük bir acı bu. Bu süreç tamamlanmadan önce kanal kanal dolaşmayı doğru bulmadım.

Turizm merkezi yetkisi kimde?

Turizm merkezi, turizm açısından potansiyeli olan bölgelerde turizm merkezleri ilan edilir. Orada iki önemli yetki bakanlığa geçer. Biri imar planları yetkisi, ikincisi de turizm amaçlı kamu arazilerinin tahsisini yapar. Turizm merkezi almasıyla Kartalkaya’da alınan yetki bu. Bunun dışında bir yetki almıyoruz. Bir binanın ruhsatlandırma ve iskan yetkisi belediye alanında belediyelerde, belediye mücavir alanını dışında ise il özel idarede. Ruhsat ve iskan yetkisi il özel idare yetkili. Turizm bakanlığı yetkili değil.

SERTİFİKALARIMIZIN BİNA GÜVENLİĞİ İLE İLGİSİ YOK

Otelin belgelendirme süreci nasıl oluyor?

Bundan sonra sadece belediye belgeli olmasın, belediye belgesinin yanı sıra bakanlıktan turizm işletme belgesi alsın. İlave olarak. Belediyelerin yetkileri Bakanlığa devredilmiyor. Turizm işletme belgesi almanın birinci kriteri belediye bölgesi alması.

Yanan otel belediye belgesini nereden alacak?

Oranın belediyesi il özel idaresi. Oradan alması gerekiyor. Güvenilir turizm belgesi COVID zamanında hijyen ve sağlık ile ilgili geliştirdiğimiz geçici bir sertifikaydı. Sağlık ve hijyen içindi. COVID bittikten sonra bu zorunluluk kaldırıldı. Sürdürülebilir turizm sertifikasyonunda Paris İklim Anlaşması’nın hükümlülükleri gereği konaklama tesislerinin de sürdürebilirlik aşamalarını geçmesi lazım. Sertifika iklim şartları çevre atık yönetimi ve sıfır karbon izi ile ilgi yapılacak adımları içeriyor. Konunun bina yangını ile ilgisi yok. Akredite edilmiş şirketler yok. Bunların bina güvenliği ile alakası yok. Biri sağlıkla diğeri iklim değişikliği ve sürdürebilirlikle alakalı. Kartalkaya’da işyeri açma ruhsatı için İl Özel İdare’ye başvurması gerekiyor. İl Özel İdaresi sen bunları yetkili kurumlardan itfaiye müdürlüğünden alacaksınız diyor. Türkiye’de yangın yeterlilik ile ilgili itfaiyelerdir sorumlu.

Kartalkaya’daki otel için Bolu itfaiyesi mi veriyor?

Evet Bolu belediyesi veriyor. Bolu Belediyesi dışında başka belediyeden alamazsınız. Yangın yeterlilik raporunu sadece itfaiyeler verebilir. İşyeri açma ruhsatını takip eden kurum İl Özel İdaresi. Ruhsatı aldıktan sonra. Kontrolör gönderiyoruz. Ruhsat geldikten sonra. Biz turizm ile ilgili süreçleri denetliyoruz. İşyeri açma ruhsatını görünce bizim için detaylar, yangın işi tamamdır diyoruz. Bakanlık kontorleri tesisin kullanım amacına niteliklere sahip olunması. Turizm tesislerin yıldızını belirliyor, tesisin temiz ve bakımlı olmasını, tür ve sınıfına göre oda sayılarının yeterliliğine, maksimum yatak kapasitesine bakıyoruz. Biz de nitelikli ve sınıflandırması ile denetimini yapıp işletme belgesini veriyoruz. Bu sürece geçtikten sonra 2021’den sonra, 2022’ye kadar 40 yıllık süreçte yaklaşık 100 tesis kapatmış. 80’lerden 2022’ye kadar. Üç sene içinde 4380 tesis kapatıldı 2022’den itibaren. Turizm Bakanlığı yeterlilikle ilgili çok ciddi süreç yönetiyor. Kapatmaya da devam ediyoruz. Esas mücadeleyi son dönemde yapıyoruz, ciddi bir şekilde. Türkiye’de yangın yeterlilik belgesi verme yetkisi sadece itfaiyelerde. Yangın yeterlilik belgesi gerekiyorsa mutlaka ilgili itfaiyesinden alması gerekiyor. Bakanlık kontrolleri turizm için kontrolleri yapar.

BAKANLIK YANGIN DENETİMİ YAPMIYOR

Otel 2021 ve 2024 yıllarında Bakanlık denetiminden geçmiş. Bu ne demek? Yangına karşı önlemleri denetlediniz mi?

Ben turizme yönelik denetimi yapıyorum. Gitmeden önce dosyasına bakıyoruz. Ruhsatı var mı diye. Ruhsatı İl Özel İdaresi veriyor. Ruhsatı alınmışsa itfaiye raporu da alınmıştır varsayıyoruz.

TESPİTLERİ GERİ ÇEKME OLMAZ

Otelin sahibi 40 gün önce Bolu Belediyesi’ne başvuruda bulunuyor. Otelimi raporla diyor yangın açısından. Otel sahibi neden gidiyor?

Muhtemelen yeni bir işletme açacaktır veya bir tadilat yapacaktır, o zaman tekrar talep etmesi gerekir.

Bolu Belediyesi’ne otel sahibi ‘Başvurumu geri çektim’ diyor. Başka yer neresi nereden halledecek?

Belge alabileceği başka yer yok. Alsa bile Bakanlık kabul etmez. Sekiz hatalı kural çıkmış. Tahliye çıkışları, ışıklı yönlendirmeler, acil aydınlatma, elektrik tesisatı uygunluğu, söndürme gereçleri talimatları, yangın alarmı, paratoner, duman havalandırma olmak üzere sekiz eksik buluyor. Bu tespiti yaptıktan sonra geri çekme olamaz. Bu eksik yapıldıktan sonra mutlaka İl Özel İdaresi’ne veya Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı bilgilendirmeniz gerekiyor. Zorunluluğu var. Yangın can riskini taşıyan bir konu. Her olaya yasa çıkaramazsınız. Her olay için tek bir yasa çıkaramazsınız. Bolu Belediyesi bu tespiti yaptıktan sonra düzeltme yapması için süre vermesi gerekiyordu. O süreyi verdikten sonra düzelmediyse işyeri açma ruhsatını düzenleyen İl Özel İdareye ve Kültür Bakanlığı’na haber vermesi gerekiyor.

BİLDİRİLSEYDİ RUHSATI İPTAL EDİLECEKTİ

Yetersiz dediği andan itibaren İl Özel İdaresi, Bakanlığa bile sorma gereği duymadan hemen kapatma verecekti. İşyeri açma ruhsatını iptal edecekti. Oteli mühürlemede il özel idarenin yetkisi var. Belediye bunu bildirmekle yükümlü. Vicdanen ve etik olarak bu kadar canı riske atma şansınız var mı? Kanunen zorunlu olduğunu düşünüyorum. Yargının verdiği karara saygı duyacağız. İl özel İdare iş yeri açma ruhsatı yeterliliği düştüğü için otomatikman kapatma işlemini yapması gerekiyor. Yetkili İl Özel İdare. Daha da kötüsü bunu yapmak yerine belge geri çekiliyor ve 70 metrekare restorana yangın yeterlilik belgesi veriliyor. Bu gerçeği bildikten sonra bu işlemi yapamazsınız. Bu işlemi yok sayamazsınız. Bizzat talep üzerine gittiniz tespitleri de bizzat kendiniz yaptınız. Bu otelde ciddi problem var. Kafe içerden de girişi olan bir kafeterya. Yangın çıkanın içinde bitişik bir kafe.

Burada bir denetim eksikliği problemi var mı?

Yangın yetkilendirmesini veren kurum denetimi ile de yetkili. Kartalkaya’daki bütün oteller itfaiye yeterlilik belgesini Bolu Belediyesi’nden almış. Yeterlilik belgesini veren itfaiye aynı zamanda denetlemeye de yetkilidir. Talep edilirse denetlemek zorunda.