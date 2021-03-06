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Gündem
Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 06.03.2021 - 15:08 | Son Güncelleme:

Turistler plajda temizlik yaptı

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Turistler plajda temizlik yaptı

Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nde konaklayan yabancı turistler, kış ortasında güneşli ve sıcak havanın keyfini çıkarıyor. Ülkelerinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle Mersin'de kalmayı tercih eden turistler, Kızkalesi'nin sakinliğinden ve havanın güzelliğinden faydalanıyor.

Turistlerin plajda etraflarındaki çöpleri temizlemeleri ve oyuncak tırmıkla sigara izmaritlerini toplamaları dikkat çekti. Kızkalesi'nde tatilini sürdüren Olga Klyukvina, "Uzaktan çalışma imkanım olduğu için 2 aylığına buraya geldim. Hem çalışıyorum hem de tatilimi yapıyorum. Burası çok güzel. Hava sıcak ve güzel. Burada çok keyif alıyorum. Kalabalık yok. Antalya'da bulundum ama burayı daha çok seviyorum" dedi.

Kızkalesi'nde tatilini sürdüren Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Onur Şen de, "Globalleşen dünyada şehirlerimizin tanıtımı ülke tanıtımı kadar çok önemli olmaya başladı. Mersin'in tanıtımı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kış ayı olmasına rağmen burada çok güzel bir hava var. Deniz suyu sıcak, turistler burayı çok seviyor" diye konuştu.

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