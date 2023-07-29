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Turistin ‘bileklik’ oyunu

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#Otel#Turist#Bileklik
Turistin ‘bileklik’ oyunu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 07:00

İngiliz Roxanne Balciunas’ın 2 çocuğu ile birlikte Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir tesise ait eski bilekliği takarak, 5 yıldızlı otelin tüm imkânlarından ücretsiz yararlandığına dair sosyal medyadan yayınladığı video sonrası; bu yöntemi birçok turistin kullandığı belirlendi.

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Yabancıların Türkiye’de satın aldıkları mülkleri, apart otel gibi 1 veya 2 haftalık süreyle kendi ülke vatandaşlarına kiraladığı, bu turistlerden bazılarının da otellere ait eski bileklikleri takıp müşterisi gibi ücretsiz yiyip içtiklerine yönelik çok sayıda vaka tespit edildi.

‘TÜM ANTALYA’YA ZARARI OLUR’

Antalya’da 5 yıldızlı bir otel zincirinin yönetim kurulu üyesi Tolga Cömertoğlu, sosyal medyadan turizmci ve otel sahiplerini uyardı. Cömertoğlu, “Geçen senelerden kalma bilekliklerle evlerinden çıkıp otellere gelerek, her şey dahil sistemden faydalanmak istiyorlar. Geçen hafta şöyle bir tespit yaptık. Bizim otelimizde konaklıyor ama otelden bileklik alıp dışarıdan iki arkadaşıyla beraber bilekliği taktırıp otele getiriyor. Tüm Antalya’ya zararı olan bir hareket başlangıcıdır bu. Büyük bir dolandırıcılık. Biz ayda bir bileklikleri değiştiriyoruz. Kol bantlarının satıldığını bile düşünüyoruz” dedi.

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#Otel#Turist#Bileklik

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