Turistin ‘bileklik’ oyunu

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Yabancıların Türkiye’de satın aldıkları mülkleri, apart otel gibi 1 veya 2 haftalık süreyle kendi ülke vatandaşlarına kiraladığı, bu turistlerden bazılarının da otellere ait eski bileklikleri takıp müşterisi gibi ücretsiz yiyip içtiklerine yönelik çok sayıda vaka tespit edildi.

‘TÜM ANTALYA’YA ZARARI OLUR’

Antalya’da 5 yıldızlı bir otel zincirinin yönetim kurulu üyesi Tolga Cömertoğlu, sosyal medyadan turizmci ve otel sahiplerini uyardı. Cömertoğlu, “Geçen senelerden kalma bilekliklerle evlerinden çıkıp otellere gelerek, her şey dahil sistemden faydalanmak istiyorlar. Geçen hafta şöyle bir tespit yaptık. Bizim otelimizde konaklıyor ama otelden bileklik alıp dışarıdan iki arkadaşıyla beraber bilekliği taktırıp otele getiriyor. Tüm Antalya’ya zararı olan bir hareket başlangıcıdır bu. Büyük bir dolandırıcılık. Biz ayda bir bileklikleri değiştiriyoruz. Kol bantlarının satıldığını bile düşünüyoruz” dedi.