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Turistik Doğu Ekspresi sezonun ilk seferini tamamladı

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#Doğu Ekspres#Kars#Tren
Turistik Doğu Ekspresi sezonun ilk seferini tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 03:57

2022-2023 Sezonun ilk seferine başlayan "Turistik Doğu Ekspresi" yaklaşık 34 saatlik masalsı yolculuk Kars’ta son buldu.

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Turistik Doğu Ekspresi yolcuları Kars’ta coşkuyla karşılandı. Tren garına giren Doğu Ekspresi yolcuları müzik eşliğinde, Kafkas ekibinin gösteriyle kendilerinden geçti. Kafkas ekibine eşlik eden yolcular, 34 saatlik yolculuğun keyfini çıkardı.

Turistik Doğu Ekspresi yolcuları daha sonra tur acenteleri aracılığıyla gar binasından alınarak konaklayacakları otellere götürüldü.

Turistik Doğu Ekspresi yolcularını Tren garında Vali Yardımcısı Muhammed Furkan Tuna, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Kars Turizmciler Birliği Başkanı Halit Özer ve turizmciler karşıladı.

Turistik Doğu Ekspresi sezonun ilk seferini tamamladı

Geceyi Kars’ta geçirecek olan yolcular, sabah Ani Ören Yeri, Çıldır Gölü, Kars Kalesi ve kenttin önemli tarihi yerlerini gezecek.

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#Doğu Ekspres#Kars#Tren

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