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Turgut Reis Otobüs İşletmesi, yolcu taşımacılığından çekilme kararından vazgeçti

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#KARS#Sarıkamış#Turgut Reis Group
Turgut Reis Otobüs İşletmesi, yolcu taşımacılığından çekilme kararından vazgeçti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 13:25

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği 22 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından, Turgut Reis Group'a ait Turgut Reis Otobüs İşletmeleri, yolcu taşımacılığı sektöründen çekilme kararı almıştı. Şirketten yapılan yeni bir açıklamada çekilme kararından vazgeçildiği duyuruldu.

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Bursa'dan Kars'a giden Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, 30 Temmuz günü Sarıkamış ilçesi Karakurt Viyadüğü'nde, yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada, otobüsteki 8 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı.

Turgut Reis Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Reis, kazanın ardından 4 Ağustos günü yaptığı açıklamada, otobüs işletmesini kapatma kararı aldıklarını belirterek, "Bu elim kazadan dolayı 27 yıldır Kars halkına hizmet veren Turgutreis Otobüs İşletmesi'nin faaliyetlerini yönetim kurulu kararıyla 20 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla kapatma kararı aldık” dedi.

Ancak şirket, yeni bir açıklama yaparak, çekilme kararından vazgeçtiklerini duyurdu. Karslı vatandaşların, firma çalışanları ve paydaşların firmanın kapatılmaması yönündeki talepleri ve desteklerinin, aldıkları yeni kararda etkili olduğunu belirten şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Reis, “Binlerce hemşehrimizin bizlere destek olduğu ve ricada bulunduğu bu durum karşısında kayıtsız kalamazdık. Biz de yönetim kurulu kararıyla ‘kapatma’ kararını geri çektik” ifadelerini kullandı.

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#KARS#Sarıkamış#Turgut Reis Group

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