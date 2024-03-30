Turgut Altınok'dan Mansur Yavaş'a: 25 yıl belediye başkanlığı yapsan, 1 milyonluk evde oturamazsın

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Turgut Altınok seçim çalışmaları kapsamında Çubuk ilçesini ziyaret etti. Altınok, vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyip fotoğraf çektirdi. Seçim otobüsünden vatandaşlara seslenen Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, başkanlığı boyunca sık sık İngiltere'ye gittiğini belirterek, "Bu İngilizler var ya İngilizler, Osmanlı'yı kim çökertti, İngiliz. Ne yapmış bir de PKK'lı Corbyn var orada. Corbyn, İşçi Partisi'nin lideri. Avrupa Parlamentosu milletvekili tam bir Türkiye düşmanı, Türk düşmanı. Cezaevinde olan binlerce insanımızın katili olan İmralı'da yatan hain için af kampanyası başlatan ve ona özgürlük platformu kuran bir Türkiye ve Türk milletinin düşmanı olan haindir. Bir de Belediye Meclis Üyesi Unmesh Desai var Londra'da. O da yine bütün PKK'lıları, FETÖ'cüleri himaye eden, destekleyen, besleyen PKK'lının mezarını ziyaret etmiş biri. Resimleri elimizde. Sayın Yavaş bunlarla el ele kol kola. Askerimizi, polisimizi şehit eden, katili savunan bir hainle milliyetçi, ülkücü, Atatürkçü, vatansever olan birisi onların elini sıkabilir mi, o kirli elleri sıkabilir mi? O hainlerle fotoğraf çektirebilir mi, hayır. Hainlerin elini sıkıp yan yana durabilir mi" ifadelerinde bulundu.

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'YALAN VE İFTİRA KAMPANYASI YAPTILAR'

Hakkında kara propaganda yapıldığını aktaran Turgut Altınok, "Bunlar yalan, çamur, iftira kampanyası yapıyor. 'Altınok'un 600 dairesi var' diyorlar. Anne ve babadan kalan mal varlığımı açıkladım, resmi olarak da 600 dairemin olmadığını açıkladım. Mal varlığımız azalmış. Sayın Yavaş da Büyükşehir Belediye Başkanı olunca mal varlığı çoğalmış. Tapu dairesinden Antalya'ya bir dilekçe yazdım. 'Altınok'un adına olan şu 600 daireyi çıkartın' diye. Yalancısınız, iftira atıyorsunuz; yani sizin onurunuz yok, sizin şahsiyetiniz yok. Sizin kusura bakmayın şerefiniz yok. Niye? Bazıları için bu normal olabilir; ama dürüst adama atacağınız çamur sizin üzerinize bulaşır. Antalya Tapu Dairesi'nden aldığım yazı, 'Antalya il ve ilçelerin içerisinde sınırlarında Altınok'a ait hiçbir gayrimenkul yoktur' diye. Bu iftirayı atanlara da yazanlara da dava açtık. Onlar hep tazminata mahkum olacak. Sayın Yavaş, oturduğun ev 25 milyon ve belediye başkanı olduktan sonra almışsın. 25 yıl belediye başkanlığı yapsan 25 milyon liralık değil, 1 milyonluk evde de oturamazsın. Altınok, 20 yıl belediye başkanlığı yaptı. Belediye başkanlığı maaşıyla ne ev aldım, ne araba aldım, ne bir metrekare arsa aldım. Tamam ben ispat ettim, onurun varsa sen istifa et. Pekala, bu malları nereden aldın? Belediye başkanı olduktan sonra aldın. Bu maaşla bunlar alınmaz" diye konuştu.

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'SOSYAL YARDIM DESTEKLERİ SON 5 YILDA DÜŞÜRÜLDÜ'

Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin son 5 yılda bütçesinin yüzde 4'ünü sosyal yardımlara ayırdığını ve sosyal yardımlara verilen desteği düşürdüğünü söyledi. Altınok, "Büyükşehir’in 100 milyar bütçesi var. Sayın Yavaş döneminde bütçede kayıp var. 300 milyar bütçe yönetti. 'Yardımları artırdım' dedi, yalan söyledi. AK Parti döneminde Büyükşehir Belediye bütçesinin yüzde 8'i yardım ve desteklere gidiyordu. Bunu Yavaş yüzde 4'e düşürdü. Bütün şirketler batık. Ankaralıya verdiği sözün yüzde doksanını tutmamış. Sözünde durmayan, çapı olmayan, vizyonu olmayan, gerçek Ankaralı olmayan, beceriksiz bir Büyükşehir Belediye Başkanı var şu an başımızda" dedi.