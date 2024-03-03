Turgut Altınok son anket sonucunu açıkladı: 10 günde Ankara'da çok şey değişti, öndeyiz

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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, katıldığı TV100 yayınında açıklamalarda bulundu. "Ben her gün sokaklardayım" diyen Altınok, "Bugün de sabahtan başladık uçağa gelene kadar Ankara'nın sokaklarında, toplantılardaydık. Sokak anketi Ankara'da Altınok diyor" ifadelerini kullandı. Altınok, "Bütün oylar hiçbir adayın cebinde değil, çantada keklik değil. Sokakta 'CHP'liyim ama sana oy vereceğim diyen bir sürü vatandaşımız' var" şeklinde konuştu.

"GERÇEK ANKETLERDE 2 PUAN ÖNDEYİZ"

Manipülatif anketlere tepki göstererek gerçek anketlere vurgu yapan Turgut Altınok, "Anketlerde biz şu anda önde çıkıyoruz. Ankara'da 10 günde çok şey değişti. Şu an gerçek anketlerde 2 puan öndeyiz" dedi. Altınok şöyle devam etti:

Mesele şu, vatandaşa söz veriyorsanız, verdiyseniz bu sözü yerine getireceksiniz yoksa da çıkıp özür dileyeceksiniz. İşin ahlakı budur. Siyasi ahlak bunu gerektirir. Büyükşehir Belediye Başkanı Ankaralıya 'Size 5 yılda 58 km metro yapacağım' diye söz vermişti. 5 yılın sonunda Ankara'nın 5 cm metrosu yok. Toplam 80 km metro yapacağız.

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"SUYU YÜZDE 50 UCUZLATACAĞIZ"

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yüzde 4'ü yardımlara gidiyor. Daha önce yüzde 8'di. Daha azını veriyor ama daha çok veriyor gibi reklam yapıyor. Yardımların aslında reklamı yapılmaz ayıptır kimse yardım yapmıyor, vatandaşın parasını vatandaşa vereceksiniz. Biz bunu yüzde 10'a çıkaracağız. Doğalgaz desteği şu an 500 TL 3 ay veriyor Büyükşehir Belediyesi onu 1000 TL'ye çıkartıp 3 aydan 4 aya çıkartıyoruz. Suyu yüzde 50 ucuzlatacağız.