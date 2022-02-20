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Tur yolunda facia

#Tur Otobüsü #Trafik Kazası#KONYA
Tur yolunda facia

Konya’da, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü şarampole devrildi. Kaza yerinde adeta can pazarı yaşandı.

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Konya-Aksaray yolunun 50’nci kilometresinde dün saat 06.30 sıralarında, İzmir’den Kapadokya’ya giden Metin Çetintaş (49) yönetimindeki 48 J 8149 plakalı Enko Tur’a ait tur otobüsü, yoğun sis ve yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada 2’si şoför, 45’i yolcu 47 kişinin bulunduğu otobüste yolculardan Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mustafa Karakan, Mehmet Alçık, Büşra Nur Kaçan ve Aslıhan Akdoğan yaşamını yitirdi, 41 kişi de yaralandı.

3 SAVCI İLE SORUŞTURMA

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi, Meram Tıp Fakültesi ve Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Yaralıların çoğunun, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kazanın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da 3 savcı gözetiminde soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında sürücü Metin Çetintaş ve yedek şoförün, tedavilerinin ardından gözaltına alındığı belirtildi.

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BAKAN'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN'

Konya Valisi Vahdettin Özkan hastanedeki yaralıları ziyaret edip sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vali Özkan’ın ziyareti sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaralılarla telefonda görüşerek “Geçmiş olsun” dileklerini iletti. 

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#Tur Otobüsü #Trafik Kazası#KONYA

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