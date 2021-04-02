Tünel görüşü nedir ve ne demek? Tünel görüşü sendromu hakkında bilgiler

Tünel görüşü sendromu, periferik görmenin kaybolup daralarak merkezi bölge ile kısıtlanması ile kişinin dairesel bir tünelin içinden bakar gibi görmesi durumudur.

Periferik görme alanı açısından merkez ve merkeze yakın bölgelerdeki görüş alanı diğer kısımlardan daha önemli olduğundan gözdeki görme kusurunu düzeltmek amacıyla üretilen gözlük camlarının (lenslerinin) tasarımında bu bölgelere öncelik verilmektedir. Bu durum zaman zaman gözlük kullanıcılarının ikincil bölgelerdeki görmelerinde bulanıklık ve odaklanamama sebebiyle tünel görmesi deneyimi yaşamalarına sebep olabilmektedir.

Kusursuz görmeye sahip bir insanın farklı açılara bakması için sadece gözünü ilgili tarafa çevirmesi yeterli iken gözlük kullanıcılarının kafalarını bir bütün olarak o tarafa çevirmeleri gerekmektedir. Böylece gözlük camının (lensinin) tasarımının daha kusursuz olduğu merkez ve civar bölgesinin içinden bakabilecek ve görmesi daha kusursuz olacaktır.

Gözlük kulanıcılarının gözlük camının (lensinin) flar açısının sınırladığı görüş alanına bakabilmeleri bu açıdan bir dezavantaj oluşturmaktadır. Öte yandan merkez ve civarındaki bölgede görülmesi daha zor cisimleri kusursuz görmeye sahip bir insana göre daha iyi görebilmektedirler.

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