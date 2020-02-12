MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTunceli’de yoğun kar yağışı: 39 köy yolu kapandı
GeriGündem Tunceli’de yoğun kar yağışı: 39 köy yolu kapandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
TUNCELİ (İHA)
Haber Giriş: 12.02.2020 - 15:16,Son Güncelleme:/

Tunceli’de yoğun kar yağışı: 39 köy yolu kapandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tunceli’de yoğun kar yağışı: 39 köy yolu kapandı

Tunceli’de kar yağışı etkisini tekrar göstermeye başladı, şu ana kadar 39 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Tunceli’de etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başlarken, kent genelinde 39 köy yolu da kapandı. Tunceli-Erzincan karayolunda da tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle ekiplerin yolu açık tutmak için aralıksız çalışma yaptığı bildirildi. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekiplerin karla kaplı köy yollarını açmak için çalışma yürüttüğü aktarıldı.
İl merkezinde kar kalınlığının 30 santimetreye yaklaştığını belirten esnaflardan Zeynel Göyildar, “Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilimizde etkili oldu. Esnaf arkadaşlarla birlikte vatandaşların rahatlıkla kaldırımları kullanabilmesi için dükkanlarımızın önündeki karları atıyoruz” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle