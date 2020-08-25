MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTunceli'de uyuşturucu operasyonu
GeriGündem Tunceli'de uyuşturucu operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 25.08.2020 - 14:47 | Son Güncelleme:

Tunceli'de uyuşturucu operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tunceli'de uyuşturucu operasyonu
Abone Olgoogle-news

TUNCELİ'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 74 kök Hint keneviri ve bir miktar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde denetim yaptı. Yapılan uygulama sırasında bazı şüphelilerin üzerinde bir miktar esrar bulundu. Jandarma ekipleri ise Nazımiye kırsalında bir adrese düzenledikleri operasyonla, 74 kök Hint keneviri ele geçirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle