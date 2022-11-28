Tunceli’de teröristlerin kullandığı sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi

Haberin Devamı

Tunceli'de 27 Ekim’de başlatılan 'Eren Abluka Sonbahar Kış- 4 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu', jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 548 personelle devam ediyor.

Tunceli kırsalında sarp ve meşe ağaçlarıyla kaplı ormanda patlayıcı madde bulma köpeği, taarruz helikopterleri ve insansız hava araçlarıyla yürütülen arazi arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.

Sığınakta yapılan aramada 7 piyade tüfeği, 2 av tüfeği, 7 el telsizi, 2 el bombası fünyesi, 238 mermi, 4 aydınlatma fişeği, 14 telsiz anteni ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken sığınak ve diğer malzemeler imha edildi.