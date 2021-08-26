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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)-
Haber Giriş: 26.08.2021 - 14:47 | Son Güncelleme:

Tunceli'de örtü yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

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Tunceli'de Hozat ve Ovacık ilçeleri arasındaki Buzlutepe mevkisinde örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahale ettiği belirtildi.

Hozat ve Ovacık ilçeleri arasındaki Buzlutepe mevkisinde örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, Orman İşletme Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerinin de alanda hazır bekletildiği belirtildi.

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, görevli olmayan vatandaşların bölgeye girmemesi istenerek, "Bölgeye Hozat istikametinden ulaşım imkanı bulunmamaktadır. Bu sebepledir ki, araçlarımız ve ekiplerimiz, Ovacık istikametinden çalışmaktadır. Bölge, görevli olmayan vatandaşlarımız için risk arz etmektedir. Vatandaşlarımızın, görevli arkadaşlarımıza kolaylık göstermeleri ve Ovacık Kaymakamlığımızın izni olmaksızın alana girmemeleri rica olunur” denildi.

Tuncelide örtü yangını Çok sayıda ekip sevk edildi

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