Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tunceli'de kayıp 3 genç için baraj gölünden 35 milyon metreküp su boşaltılacak

Güncelleme Tarihi:

#Tunceli#Kayıp Gençler#Munzur
Tuncelide kayıp 3 genç için baraj gölünden 35 milyon metreküp su boşaltılacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 14:47

Tunceli'de, Munzur Çayı'na uçan otomobildeki kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları kapsamında Uzunçayır Baraj Gölü'nün kapakları açıldı. 3 gün sürecek tahliyede, 35 milyon metreküp suyun boşaltılacağı öğrenilirken, 14'üncü gündeki çalışmalarda suyun 1 metre düştüğü gözlendi.

Haberin Devamı

Ramazan Bayramı tatilinde, 21 Nisan günü, Diyarbakır'dan geldikleri Tunceli'de, doğal güzellikleriyle öne çıkan Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral'ın (21) içinde olduğu otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde, sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu. Kayıp gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Konya, Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ile farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı.

Haberin Devamı

Tuncelide kayıp 3 genç için baraj gölünden 35 milyon metreküp su boşaltılacak

KAPAKLAR AÇILDI

Çalışmaların sonuç vermeyince Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nün su seviyesini düşürmek için dün akşam saatlerinde baraj kapakları, Valilik talebiyle açıldı. Arama çalışmaları 14'üncü günde de devam ediyor.

Tuncelide kayıp 3 genç için baraj gölünden 35 milyon metreküp su boşaltılacak

Devlet Su İşleri 93'üncü Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, baraj kapaklarındaki su tahliyesi saniyede 250 metreküpe çıkartılırken, 3 günde toplamda 35 milyon metreküp suyun boşaltılacağı öğrenildi. Arama çalışmalarının yapıldığı Uzun Çayır Baraj Gölü'nde ve Mameki Köprüsü ayaklarında 1 metrelik su düşüşünün olduğu gözlemlendi. Tahliye işleminin başladığı akşam saatlerinden itibaren Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama yapan ekip sayısı artırıldı. Aramalarda, helikopter, insansız hava aracı, su altı arama robotu, dron ile botlar kullanılıyor. Su altında dalgıçlar, Emniyet Su Altı, JÖAK ve JAK ekipleri, 'Yandan taramalı Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla arama yapıyor. Gönüllü ekipler, su kenarında gözlem yaparken, botlu ekipler yüzeyde aramalarını gerçekleştiriyor.

Haberin Devamı

Tuncelide kayıp 3 genç için baraj gölünden 35 milyon metreküp su boşaltılacak

'BULMAYI UMUYORUZ'

Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) Başkanı Mehmet Bidav, "Baraj kapakları su seviyesinin düşmesi ve bizim arama alanlarımızı biraz daha daraltmak amacıyla açıldı. Vali Bey, inisiyatif kullandı. Yaklaşık 35 milyon metreküp su boşaltılacak. Kıyı alanlarında boşalma olacak. Biz bu arada kontroller yapacağız. O gençleri bulmayı umuyoruz. Yaklaşık 55 kilometrelik alanda arama gerçekleştiriyoruz. Böylece 17 kilometresini kontrol edip diğer alanlara yöneleceğiz. Dün saat 20.30'dan itibaren baraj kapaklarının açılmasından sonra su seviyesi yaklaşık 80 santimetre düştü. Bu bizim aramalarımızı kolaylaştırıyor. Umudumuz o ki biz bunu kısa sürede sonuçlandıracağız" dedi.

Haberin Devamı

Tuncelide kayıp 3 genç için baraj gölünden 35 milyon metreküp su boşaltılacak

Tuncelide kayıp 3 genç için baraj gölünden 35 milyon metreküp su boşaltılacak

Tuncelide kayıp 3 genç için baraj gölünden 35 milyon metreküp su boşaltılacak

Tuncelide kayıp 3 genç için baraj gölünden 35 milyon metreküp su boşaltılacak

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tunceli#Kayıp Gençler#Munzur

BAKMADAN GEÇME!

Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

#Taç Giyme Töreni
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları?

#Kiracı
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew